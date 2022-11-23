Иллюзионист подводного мира. Найден кальмар, способный сделать приманку из собственной кожи

Представители этого вида способны мастерски маскироваться в песке и даже создавать ловушки, чтобы уйти от погони хищника.

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Кальмары-бобтейлы являются второй по величине группой кальмаров в мире, длина их мантии составляет всего от 1 до 8 сантиметров, а отличительной чертой этого вида является то, что выходят на охоту лишь ночью, пишет The Guardian.

Новый вид кальмаров был впервые обнаружен в 2019 году во время ночного погружения у японского острова Окинава. По словам одного из группы ученых, изучающих кальмаров, Олега Симакова из Венского университета, этот вид примечательный тем, что они замирают, если посветить на них — это делает их легкой добычей для ловли сачком.

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По словам Густаво Санчеса из Института науки и технологий Окинавы, кальмары-бобтейлы весьма миролюбивы, а потому их легче содержать в неволе. В результате исследователи доставили обнаруженный образец в лабораторию и начали секвенировать его ДНК — оказалось, что ученые обнаружили совершенно новый вид.

Позже исследователи назвали новый вид кальмара-бобтейла кальмарами Бреннера (Euprymna brenneri) в честь лауреата Нобелевской премии профессора Сиднея Бреннера, с которым до его смерти работали несколько участников команды. Исследователи вспоминают, что Бреннера особенно интересовали головоногие моллюски, в том числе кальмары, осьминоги и каракатицы.

Во время исследования нового вида ученые обнаружили, что эти кальмары отличаются от других. Во-первых, у самок обнаружили увеличенные присоски на щупальцах, которые ранее считались характерными лишь для самцов. Во-вторых, данный вид кальмаров мастерски владеет техникой маскировки и увиливания от хищников.

Ученые обнаружили, что днем кальмары Бреннера захватывающе камуфлируются — они закапываются в песок на морском дне и забрасывают песок на голову и тело, кроме того, головоногие моллюски прилипают к дну слизью, которую вырабатывают клетки их кожи.

Однако самое удивительное происходит тогда, когда хищник все же замечает кальмаров. В этот момент они мастерски выпускают своей кожей кислоту и оперативно скидывают липкий песчаный "камуфляж" — в результате она остается висеть в воде в качестве приманки, давая тем самым кальмару время быстро ретироваться.

Но это не единственные уловки в арсенале кальмаров-бобтейлов. Ночью, во время охоты, они используют другую форму маскировки — включают тусклые огни на животе и маскируются в сияющем лунном свете. Все это позволяет им успешно сбить с толку добычу.

Кроме того, исследование других видов кальмаров-бобтейлов и их симбиотических светящихся бактерий дали ученым представление о взаимодействии между людьми и микробами в нашем кишечнике.

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