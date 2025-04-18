Ритуальний бенкет із гігантським птахом: учені розкрили секрет стародавніх похоронів близько 15 000 років тому

У новому дослідженні вчені виявили, що стародавні люди, які жили на території сучасного Марокко близько 15 000 років тому, ймовірно, проводжали покійних, влаштовуючи бенкети з деякими з найбільших птахів у світі. Тепер учені розкрили секрет цих ритуальних бенкетів.

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Про це пише Popular Science.

У новому дослідженні вчені виявили розділені кістки дрохв (Otis tarda), які нещодавно були виявлені на одному з найстаріших кладовищ африканського континенту. Ця знахідка натякає на те, що ці птахи, ймовірно, були культурно значущими в той час.

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Знахідка вказує на те, що приблизно 14 700 років група людей жила і спалювала своїх мерців у печері, розташованій на території сучасного Марокко. Печера має назву Тафоральт або Грот де Піджеон і містить могили понад 30 стародавніх людей. Відомо, що в цей час мамонти все ще паслися в північних степах, а вівці не були одомашнені ще близько 5000 років.

Автори дослідження припускають, що ця група стародавніх людей, ймовірно, була на початку свого переходу від напівкочового до більш осілого способу життя. Наприклад, вивчення інших предметів, знайдених у могилах, дає вченим змогу зазирнути в повсякденне життя стародавніх людей та їхню культуру.

У печерах було виявлено кістки, знаряддя праці, а також величезний спектр біологічного матеріалу. Доступ до такого роду ДНК-доказів дає змогу дослідникам скласти більш детальну картину їхнього життя. Ранні дослідження вже показали, що стародавні люди спалювали й споживали лікарську рослину ефедра, а також інші продукти, такі як ялівець і жолуді.

За словами співавтора нового дослідження і старшого куратора анатомічних колекцій птахів у Музеї природної історії в Лондоні Джоанн Купер, під час своєї роботи вони з колегами виявили свідчення ритуалів смерті, у яких брали участь великі дрохви.

Кістка найважчого птаха у світі — дрохви Фото: неандертальцы

Зазначимо, що дрохви є одними з найбільших тварин на Землі, що літають — наприклад, самці в середньому досягають ваги близько 20 кілограмів. Дрофи насправді існують і сьогодні, проте в минулому вони були широко поширені по всій Європі, Азії та деяких частинах Північної Африки. Нові докази, знайдені в цій печері, підтверджують, що ці птахи мають довгу історію на африканському континенті та здавна цінуються людьми.

Автори дослідження вважають, що культура стародавніх людей, ймовірно, була тісно пов'язана з дрохвами. Припускається, що стародавні люди поїдали найбільших на Землі птахів під час похоронних загонів — схоже, це відбувалося під час бенкету, що є вельми специфічним типом ритуального прийому їжі.

Купер зазначає, що кістки оброблених і приготованих тварин були виявлені в найбільш високопоставлених могилах. У деяких із них також знайшли черепи диких баранів, але в одному конкретному похованні є грудна кістка — дрохва зі слідами порізів.

Раніше Фокус писав про те, що названо найважчого птаха, що літає: вага самців у чотири рази перевищує вагу самок.