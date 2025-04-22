Загадка Титана: на крупнейшем спутнике Сатурна реки и моря имеют необъяснимые особенности

На Земле береговые линии отмечают места, где суша и море постоянно взаимодействуют. Там реки встречаются с океанами и морями и образуют дельты. На крупнейшем спутнике Сатурна под названием Титан также есть реки и моря, но, как выяснили ученые, они имеют загадочные особенности, которые сложно объяснить.

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Исследование опубликовано в журнале Journal of Geophysical Research: Planets, пишет SciNews.

Титан является крупнейшим из 274 спутников Сатурна. Его густая атмосфера создает много погодных особенностей, которые похожи на земные. На Титане есть облака, ветер и дождь, а также реки, озера и моря. Но они состоят не из воды, а из жидкого метана и этана.

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Ученые узнали о том, что на Титане существуют реки и моря благодаря исследованию космического аппарата "Кассини" в 2006 году. С помощью специального радара зонд показал, что Титан – это единственный спутник планеты в Солнечной системе, на поверхности которого находятся стабильные объекты с жидкостью.

Если на Земле все большие реки имеют дельты, когда они впадают в море или океан, то данные космического аппарата не обнаружили их у рек на Титане. Ученые не знали, действительно ли дельты рек отсутствуют на спутнике Сатурна или же "Кассини" их просто не увидел.

Авторы исследования создали моделирование того, чтобы мог увидеть зонд "Кассини" с помощью радара, если бы наблюдал за реками и морями на Земле. В моделировании вода была заменена на жидкий метан, который имеет другие свойства поглощения радиолокационных сигналов по сравнению с водой. Результаты показали, что зонд "Кассини" мог бы различить береговые линии и увидеть дельты рек и многие другие крупные прибрежные ландшафты.

Титан является крупнейшим из 274 спутников Сатурна Фото: NASA

Но когда ученые проанализировали изображения Титана, имея на руках данные моделирования, они почти ничего не обнаружили. Выяснилось, что только примерно 1,3% крупных рек Титана, которые заканчиваются на береговых линиях, имеют дельты. На Земле почти каждая река подобного размера имеет дельту. Ученые говорят, что они не могут пока объяснить, почему реки на Титане не имеют дельты, ведь свойства рек должны делать их способными переносить и откладывать осадочные породы при встрече с морями.

Ученые предполагают, что уровень моря на Титане поднимается и опускается так быстро, что дельты исчезают быстрее, чем могут образоваться. Возможно, ветры и приливные течения вдоль побережий на Титане также играют большую роль в предотвращении образования речных дельт.

Но это не единственная загадка, которую не могут объяснить астрономы. Новый анализ данных зонда "Кассини" помог обнаружить ямы неизвестного происхождения глубоко в озерах и морях на Титане. Ученые также обнаружили глубокие каналы на дне морей, которые, вероятно, были созданы речными потоками. Но неясно, как эти особенности там оказались.

Как уже писал Фокус, в ночном небе появится "лицо с улыбкой". Ученые из NASA говорят, что на этой неделе из любой точки планеты можно будет наблюдать появление в небе редкого астрономического явления, которое будет по внешнему виду напоминать улыбающееся лицо.

Также Фокус писал о том, что еще одно исследование показало, что на Титане может существовать внеземная жизнь. Но одна большая проблема сделает обнаружение этой жизни чрезвычайно сложным.