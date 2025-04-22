Загадка Титана: на найбільшому супутнику Сатурна річки та моря мають незрозумілі особливості

На Землі берегові лінії відзначають місця, де суша і море постійно взаємодіють. Там річки зустрічаються з океанами та морями й утворюють дельти. На найбільшому супутнику Сатурна під назвою Титан також є річки та моря, але, як з'ясували вчені, вони мають загадкові особливості, які складно пояснити.

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Дослідження опубліковано в журналі Journal of Geophysical Research: Planets, пише SciNews.

Титан є найбільшим із 274 супутників Сатурна. Його густа атмосфера створює багато погодних особливостей, які схожі на земні. На Титані є хмари, вітер і дощ, а також річки, озера і моря. Але вони складаються не з води, а з рідкого метану та етану.

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Учені дізналися про те, що на Титані існують річки та моря завдяки дослідженню космічного апарату "Кассіні" у 2006 році. За допомогою спеціального радара зонд показав, що Титан — це єдиний супутник планети в Сонячній системі, на поверхні якого знаходяться стабільні об'єкти з рідиною.

Якщо на Землі всі великі річки мають дельти, коли вони впадають у море або океан, то дані космічного апарату не виявили їх у річок на Титані. Учені не знали, чи справді дельти річок відсутні на супутнику Сатурна, чи "Кассіні" їх просто не побачив.

Автори дослідження створили моделювання того, щоб міг побачити зонд "Кассіні" за допомогою радара, якби спостерігав за річками та морями на Землі. У моделюванні вода була замінена на рідкий метан, який має інші властивості поглинання радіолокаційних сигналів порівняно з водою. Результати показали, що зонд "Кассіні" міг би розрізнити берегові лінії і побачити дельти річок і багато інших великих прибережних ландшафтів.

Титан є найбільшим із 274 супутників Сатурна Фото: NASA

Але коли вчені проаналізували зображення Титана, маючи на руках дані моделювання, вони майже нічого не виявили. З'ясувалося, що лише приблизно 1,3% великих річок Титана, які закінчуються на берегових лініях, мають дельти. На Землі майже кожна річка подібного розміру має дельту. Науковці кажуть, що вони не можуть поки що пояснити, чому річки на Титані не мають дельти, адже властивості річок мали б робити їх здатними переносити та відкладати осадові породи під час зустрічі з морями.

Вчені припускають, що рівень моря на Титані піднімається і опускається так швидко, що дельти зникають швидше, ніж можуть утворитися. Можливо, вітри і приливні течії вздовж узбереж на Титані також відіграють велику роль у запобіганні утворенню річкових дельт.

Але це не єдина загадка, яку не можуть пояснити астрономи. Новий аналіз даних зонда "Кассіні" допоміг виявити ями невідомого походження глибоко в озерах і морях на Титані. Вчені також виявили глибокі канали на дні морів, які, ймовірно, були створені річковими потоками. Але неясно, як ці особливості там опинилися.

Як уже писав Фокус, у нічному небі з'явиться "обличчя з посмішкою". Вчені з NASA кажуть, що цього тижня з будь-якої точки планети можна буде спостерігати появу в небі рідкісного астрономічного явища, яке буде за зовнішнім виглядом нагадувати усміхнене обличчя.

Також Фокус писав про те, що ще одне дослідження показало, що на Титані може існувати позаземне життя. Але одна велика проблема зробить виявлення цього життя надзвичайно складним.