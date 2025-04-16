Найбільший супутник Сатурна може бути населеним, але є одна велика проблема (фото)

Учені дійшли висновку, що в підповерхневому океані Титана, який є найбільшим супутником планети Сатурн, може існувати позаземне життя. Але виявити його буде дуже складно, адже цих потенційних живих організмів там не дуже багато.

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Дослідження опубліковано в журналі The Planetary Science Journal, пише Space.

Серед усіх супутників планет Титан виділяється тим, що тільки в нього є велика атмосфера, а також на поверхні є річки, озера і моря, що складаються з рідкого метану і етану. Як і на деяких супутниках Юпітера, а також на інших супутниках Сатурна, як вважають вчені, під поверхнею Титана ховається океан з рідкої води. Саме там може існувати позаземне життя.

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Минулі дослідження показали, що на Титані існує багато органічного матеріалу, який може бути джерелом їжі для живих організмів, а значить це потенційно населений світ.

Космічний апарат NASA "Кассіні" з 2004 до 2017 року понад 100 разів пролетів поруч із Титаном, а 2005 року зонд "Гюйгенс" здійснив успішну посадку на поверхню супутника Сатурна. Цей зонд зібрав дані про атмосферу Титана, а також виявив фотохімічні реакції, які створюють хімічне середовище Титана і можуть відігравати роль у тому, щоб цей світ був придатним для життя. Річ у тім, що такі хімічні реакції можуть створювати складні органічні молекули, зокрема й будівельні блоки для життя.

Раніше вважалося, що органічні молекули потрапляють на поверхню Титана і за допомогою геохімічних процесів потрапляють у підповерхневий океан з рідкої води, що робить його потенційно придатним для життя. Автори дослідження дійшли висновку, що не весь органічний матеріал може бути джерелом їжі для потенційних живих істот в океані, а переміщення органіки в океан з поверхні може бути дуже обмеженим.

Минулі дослідження показали, що на Титані існує багато органічного матеріалу, який може бути джерелом їжі для живих організмів, а отже це потенційно населений світ Фото: NASA

Учені використовували моделювання для кількісної оцінки енергії, необхідної для створення і розриву хімічних зв'язків у біологічній системі, щоб визначити, як саме могло виникнути позаземне життя на Титані. У результаті вчені дійшли висновку, що це могло статися за допомогою знайомого нам процесу — бродіння.

Це простий метаболічний процес, за допомогою якого мікроорганізми, як-от бактерії, розщеплюють органічні молекули, як-от цукри або вуглеводи, на простіші сполуки. Але все це відбувається без кисню, і цей сценарій підходить для Титана, де кисню дуже мало.

Використовуючи гліцин, найпростішу з усіх відомих амінокислот, яка поширена по всій Сонячній системі, вчені за допомогою моделювання визначили, що теоретично умови на Титані можуть підтримувати життя за допомогою процесу бродіння.

Але також учені дійшли висновку, що попри велику кількість органіки на поверхні супутника Сатурна, лише невелика кількість цього матеріалу може потрапити в океан.

Автори дослідження вважають, що якщо позаземні мікроорганізми й існують в океані Титана, то їх надзвичайно мало. Розрахунки показують, що загальна маса всіх живих організмів може не перевищувати лише кількох кілограмів. Це означає, що виявити життя на Титані буде дуже складно у величезному океані, і цей пошук буде справді схожий на пошук голки в копиці сіна, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, на нових фотографіях орбітального зонда видно сліди активності на Марсі. На зображеннях космічного апарату Mars Express можна побачити особливості регіону Acheron Fossae на Червоній планеті.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, що в нашій галактиці Чумацький Шлях з імовірністю 99% існує ще понад 40 потенційно придатних для життя планет, які максимально схожі на Землю.