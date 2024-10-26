Щастя тане на очах: учені розповіли про причини дефіциту вітаміну D та його наслідки

Наш настрій, хоча часто і вважається "моральним станом", безпосередньо пов'язаний з нашим фізичним здоров'ям і одним вітаміном особливо. Його джерела оточують нас щодня, проте його дефіцит здатний перевернути наше життя з ніг на голову.

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Депресія — складне психічне захворювання, симптомами якого є втрата енергії, труднощі з концентрацією уваги та зниження здатності відчувати задоволення. Різні дослідження показують, що ці симптоми іноді можуть бути пов'язані з дефіцитом вітаміну D — поживної речовини, що відіграє важливу роль у психічному та фізичному благополуччі, а знання ознак і причин її браку може стати ключовим у запобіганні розвитку ускладнень, пише PsyBlog.

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Дослідження, опубліковане в журналі Archives of General Psychiatry, показало, що у людей, які страждають на депресію, рівень вітаміну D в крові був значно нижчим, ніж у людей без депресії. У всьому світі близько половини населення відчуває дефіцит цього вітаміну, і однією з основних причин цього є недостатній вплив сонячного світла. Це особливо актуально для регіонів із тривалими зимами, де люди менше часу проводять на свіжому повітрі.

Сонячне світло — основне джерело вітаміну D в організмі, який синтезується під час потрапляння на шкіру ультрафіолетових променів. У дослідженні взяли участь 1282 літніх людини, зокрема ті, хто страждав на депресію різного ступеня тяжкості. Було виявлено, що рівень вітаміну D у крові на 14% нижчий у людей з легкою і важкою депресією, що свідчить про потенційний зв'язок між його низьким рівнем і тяжкістю депресивних симптомів. Автори дослідження припустили, що зниження активності на свіжому повітрі та зміни у способі життя, наприклад, у житлі або одязі, через депресію можуть також зменшити вплив сонячного світла, що ще більше посилює дефіцит вітаміну. Однак вони також припускають, що низький його рівень може бути чинником, що сприяє виникненню самої депресії.

Такий дефіцит може призвести до підвищення рівня паратиреоїдного гормону, який впливає на наш настрій і психічне здоров'я. Отримані результати особливо тривожні, оскільки майже половина учасників дослідження відчували дефіцит вітаміну D. У жінок цей дефіцит був більш поширеним: 56,9% з них мали недостатній рівень порівняно з 38,8% чоловіків. Така гендерна нерівність у рівні вітаміну потребує подальшого вивчення, щоб зрозуміти, чи сприяють цьому біологічні чинники або спосіб життя, заявили вчені.

Для підтримання достатнього рівня вітаміну D людям рекомендується споживати близько 10 мікрограмів цієї речовини щодня. Її дієтичні джерела включають жирну рибу, таку як лосось і скумбрія, яєчні жовтки, збагачені злаки та деякі види маргарину. У тих випадках, коли харчових джерел недостатньо або сонячне опромінення обмежене, добавки можуть допомогти задовольнити рекомендовану денну норму. Підвищення його рівня вже давно стало додатковим підходом до традиційних методів лікування депресії, особливо для тих, хто живе в регіонах з обмеженим впливом сонячного світла в зимові місяці.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.