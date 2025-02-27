Можно ли поделить весь мир на "жаворонков" и "сов": наши представления устарели

В новом анализе исследователи пришли к выводу, что многие виды нельзя легко отнести к ночным или дневным.

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Белки многочисленны после восхода солнца, в то время как крысы наиболее активны после заката. Часто первых называют дневными животными, тогда как вторых — ночными. Однако ученые теперь считают, что эти "ярлыки" на самом деле требуют пересмотра, пишет Popular Science.

В новом исследовании, которое объединило почти 9 миллионов зарегистрированных наблюдений в один из самых полных анализов сроков активности млекопитающих. Авторы исследования отмечают, что их выводы, по сути, переворачивают многие общепринятые предположения о привычках диких животных, а также имеет последствия для сохранения.

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По словам ведущего автора исследования, эколога и биолога по охране природы Кадамбари Девараджан, как правило, в науке используются термины "дневной" или "ночной", однако глобальные данные камер наблюдения за дикой природой, а также суточные циклы активности большинства млекопитающих на самом деле не так уж разнообразны и гибки. Более того, ученые теперь считают, что эти ритмы меняются в ответ на действия людей.

Ученые изучили данные и обнаружили, что циклы животных на самом деле значительно пластичнее, чем можно было бы предположить ранее. Четыре основных члена команды проанализировали данные из двух сотен проектов камер-ловушек, установленных в 38 странах. В ходе исследования ученые оценили эти данные на основе ряда факторов, в том числе:

время суток;

вид;

местоположение;

продолжительность светового дня с учетом даты и географии.

Далее команда изучила исследования на предмет упоминаний установленного режима активности каждого вида:

ночной;

дневной;

сумеречный (наиболее активен на рассвете и в сумерках);

катемерный (активен как днем, так и ночью).

Результаты нового исследования указывают на широкое несоответствие. Увы, лишь 39% из 445 видов, запечатленных на камеру, были точно описаны в ранее опубликованном исследовании. Например, еноты-полоскуны в научной литературе каталогизированы как ночные, но сотни наблюдений со всей Америки показали случаи активности енотов днем, ночью и в сумерках.

Более широко распространенные виды, как правило, демонстрировали более разнообразные модели. От 60% до 73% видов, зарегистрированных в более чем одном проекте, показали признаки по крайней мере двух типов суточных ритмов: некоторую смесь дневной, ночной и сумеречной активности.

Не менее любопытным, по словам ученых, является то, что ни один вид, включенный в выборку, не показал исключительно сумеречный паттерн активности на рассвете или закате. Наконец, там, где воздействие человека на окружающую среду, такое как потеря среды обитания и урбанизация, было более выраженным, животные с большей вероятностью меняли свой график и демонстрировали большую гибкость.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли как минимум 16 различных видов сна.