Чи можна поділити весь світ на "жайворонків" і "сов": наші уявлення застаріли

У новому аналізі дослідники дійшли висновку, що багато видів не можна легко віднести до нічних або денних.

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Білки численні після сходу сонця, в той час, як щури найбільш активні після заходу сонця. Часто перших називають денними тваринами, тоді як других — нічними. Однак учені тепер вважають, що ці "ярлики" насправді потребують перегляду, пише Popular Science.

У новому дослідженні, яке об'єднало майже 9 мільйонів зареєстрованих спостережень в один із найповніших аналізів термінів активності ссавців. Автори дослідження зазначають, що їхні висновки, по суті, перевертають багато загальноприйнятих припущень щодо звичок диких тварин, а також мають наслідки для їхнього збереження.

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За словами провідного автора дослідження, еколога і біолога з охорони природи Кадамбарі Девараджан, зазвичай у науці використовують терміни "денний" або "нічний", проте глобальні дані камер спостереження за дикою природою, а також добові цикли активності більшості ссавців насправді не такі вже різноманітні та гнучкі. Ба більше, вчені тепер вважають, що ці ритми змінюються у відповідь на дії людей.

Вчені вивчили дані й виявили, що цикли тварин насправді значно пластичніші, ніж можна було б припустити раніше. Чотири основні члени команди проаналізували дані з двох сотень проєктів камер-пасток, встановлених у 38 країнах. Під час дослідження вчені оцінили ці дані на основі низки факторів, зокрема:

час доби;

вид;

місце розташування;

тривалість світлового дня з урахуванням дати та географії.

Далі команда вивчила дослідження на предмет згадок встановленого режиму активності кожного виду:

нічний;

денний;

сутінковий (найактивніший на світанку і в сутінках);

катемерний (активний як удень, так і вночі).

Результати нового дослідження вказують на широку невідповідність. На жаль, лише 39% з 445 видів, зафіксованих на камеру, були точно описані в раніше опублікованому дослідженні. Наприклад, єноти-полоскуни в науковій літературі каталогізовані як нічні, але сотні спостережень з усієї Америки засвідчили випадки активності єнотів вдень, уночі та в сутінках.

Більш широко поширені види, як правило, демонстрували більш різноманітні моделі. Від 60% до 73% видів, зареєстрованих у більш ніж одному проєкті, показали ознаки принаймні двох типів добових ритмів: деяку суміш денної, нічної та сутінкової активності.

Не менш цікавим, за словами вчених, є те, що жоден вид, включений до вибірки, не показав винятково сутінковий патерн активності на світанку або заході сонця. Нарешті, там, де вплив людини на навколишнє середовище, як-от втрата середовища проживання та урбанізація, був більш вираженим, тварини з більшою ймовірністю змінювали свій графік і демонстрували більшу гнучкість.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли щонайменше 16 різних видів сну.