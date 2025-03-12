Идеальные захватчики мира: почему тараканы на самом деле такие живучие

У тараканов не самая лучшая репутация, но они, вероятно, могут быть теми, кому удастся выжить, даже если все погибнут.

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Тараканы обладают одной из худших репутаций в животном мире В общей сложности науке известны около 4600 видов, которые впечатляют ученых своей живучестью, однако репутация этих насекомых основана на действиях нескольких десятков видов, взаимодействующих с человеческой средой. В результате тараканы уже давно стали синонимами грязи и вредительства, а основная часть наших знаний об этих насекомых сосредоточена на том, чтобы истребить их, пишет Popular Science.

В действительности же тараканы интересны тем, что являются одними из самых выносливых существ на Земле, которые успешно процветали на всех континентах, кроме Антарктиды. Они также привлекают внимание ученых своим невероятным разнообразием, сложными поведенческими ритуалами и социальными моделями.

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Но что же делает тараканов такими успешными и почему большинство из них все еще остаются полной загадкой для науки? Самый распространенный в мире вид тараканов — рыжий таракан — является живучим домашним вредителем. По словам городского энтомолога Уоррена Бута, на самом деле тараканы являются "идеальным видом для захвата мира".

Эти выносливые насекомые обладают длинным списком суперспособностей вредителей. Если пара тараканов зайдет в новый дом, они могут быстро начать заражение. Одна самка немецкого таракана может отложить около 40 яиц за раз и отложить около 200-250 за свою жизнь.

Близким родственником этого вида является американский таракан, способный зайти еще дальше. Если одна самка американского таракана захочет завести новую семью, она может сделать это, не дожидаясь появления самцов. Они могут производить потомство партеногенетически, то есть полностью сформированное потомство таракана может развиться из неоплодотворенного яйца.

По словам Бута, тараканы также невероятно выносливы, а некоторые из них даже способны регенерировать отрубленные конечности без особых хлопот. Исследователи уже обнаружили, что насекомые могут делать это со своими внутренними тканями. Например, тараканы могут потерять всю свою трахею, и тогда она может регенерироваться.

Увы, столкнувшись с быстро размножающимся, регенерирующим насекомым, люди потянулись за химическим оружием. В результате в 1940-х годах был открыт инсектицид ДДТ, что положило начало борьбе с вредителями с помощью смертоносных химикатов и адаптивного гена тараканов.

Беспорядочное использование инсектицидов в последующие десятилетия привело к уничтожению популяций полезных насекомых, таких как медоносные пчелы, накоплению яда внутри более крупных диких животных с разрушительными последствиями для здоровья, истончению панцирей уязвимых видов птиц и даже повышению риска рака у людей, подвергшихся воздействию токсинов.

Любопытно, что несмотря на бессмысленные масштабы этого сопутствующего ущерба, сокрушительный химический залп не нанес ни малейшего ущерба насекомым. Через несколько лет начали появляться тараканы, устойчивые и к ДДТ.

Нынешние исследования показали, что современные популяции тараканов устойчивы практически ко всем инсектицидам, созданным в период с 1940-х по 1990-е годы. Бут объясняет, что эти тараканы могут вырабатывать ферменты детоксикации, которые быстро расщепляют вредные химикаты.

Часть проблемы также заключается в огромном масштабе сообществ тараканов. Бут объясняет, что в то время как некоторые виды пчел полагаются на одну королеву для размножения, тараканы могут рассчитывать на тысячи своих сородичей, размножающихся в больших масштабах. Это дает гораздо больше возможностей для появления полезных мутаций генов устойчивости.

Многие более редкие и полезные виды живут вдали от человеческого глаза, тогда как рыжие тараканы живут только внутри человеческих жилищ. По словам Бута, распространенное мнение заключается в том, что "таракан — это всегда вредитель". Но более глубокий взгляд показывает, что этот взгляд в лучшем случае не проявляет уважения к вредным животным, которые выжили благодаря невероятной стойкости, а в худшем — игнорирует существенный вклад в нашу самую драгоценную среду.

Ранее Фокус писал о том, что ученые превратили тараканов в киборгов: как их наделили сверхспособностями к навигации.