До боли жуткое видео: ученые показали, как рождаются детеныши тараканов (видео)

Невероятное видео показывает момент, когда десятки полупрозрачных личинок тараканов вырываются из кожистой оболочки яиц.

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Тараканы, пожалуй, являются одними из самых неприятных насекомых на Земле, однако они весьма интересны науке, так как способны адаптироваться к новым условиям и выживать. В новом исследовании ученые показали крупным планом процесс появления на свет детенышей тараканов, пишет Live Science.

Кадры появления на свет тараканов были показаны в рамках нового сериала National Geographic "Жизнь настоящего жука", который будет доступен для просмотра на Disney+ с 24 января. На кадрах видно момент, когда десятки полупрозрачных личинок вырываются из кожистой оболочки.

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Самки американских тараканов (Periplaneta americana), как правило, обитают в канализации и водостоках. Известно, что они производят одну яйцевую коробку в месяц или больше, в которой находится около 16 яиц. Самка таракана помещает корпус рядом с источником еды и воды, а также порой выделяет липкое вещество, чтобы приклеить корпус "яйцевой коробки" к поверхности.

На кадрах, снятых учеными, видно, как защитная яичная капсула, также известная как оттека, открывается и крошечные полупрозрачные личинки тараканов оказываются на поверхности. По словам продюсера сериала National Geographic Билла Маркхэма, им с коллегами было чрезвычайно сложно заснять этот процесс — в общей сложности потребовалось около полугода проб и ошибок.

По словам энтомолога Тима Кокерилла и оператора Натана Смолла, снять такие кадры в дикой природе было бы не возможно, а потому исследователи использовали специальные ящики, в которые поместили яйца тараканов. Боксы были размещены в университетской лаборатории, где условия тщательно контролировались, а потому каждая новая партия тараканов вылуплялась одна за другой.

Маркхэм отмечает, что потребовался месяц, прежде чем на свет появились первые детеныши тараканов. Как только открылась первая коробка ученые приступили к съемкам. В общей сложности на съемку каждой отдельной коробки потребовалось около 7 часов.

Авторы исследования отмечают, что результаты их полугодовой работы оказались невероятными. Впрочем, исследователи признают, что процесс появления на свет крохотных полупрозрачных тараканов выглядит "немного жутко".

Ранее Фокус писал об усачах с выразительным взглядом: ученые показали, как выглядели тараканы 100 млн лет назад.