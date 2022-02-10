Усачи с выразительным взглядом. Ученые показали, как выглядели тараканы 100 млн лет назад

Исследователи изучили древнего таракана, который угодил в древесную смолу в меловом периоде.

В современном мире тараканы – это преимущественно ночные насекомые, но судя по новой находке, их древние родственники были совсем другими. Об этом сообщает LiveScience.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ученые обнаружили большеглазого таракана, который идеально сохранился в кусочке янтаря. Наличие больших глаз у насекомого говорит о том, что оно было активно днем, когда солнце стояло высоко над головой.

Речь идет о виде ныне вымерших тараканов Huablattula hui. Ученые давно знали об их существовании, но впервые смогли подробно изучить насекомое.

"Образец сохранился в отличном состоянии и позволяет рассмотреть даже мельчайшие детали", – говорит ведущий автор исследования из Университета Хоккайдо Рио Танигути.

Как известно, органы чувств у насекомых часто адаптируются к определенному образу жизни. Поэтому ученые могут многое узнать о поведении насекомых, судя по набору определенных органов чувств. Но проблема с вымершими видами в том, что хрупкие усики, глаза, уши и языки не окаменевают в отложениях.

"Органы насекомых редко сохраняются в отложениях, поэтому что они такие маленькие и хрупкие. И только в янтаре все части насекомых остаются в сохранности", – отмечает ведущий исследователь.

[ + – ] Таракан Huablattula hui имел большие глаза (слева), а также усики (справа).) Фото: Ryo Taniguchi, et al. The Science of Nature

Янтарь способен сотни миллионов лет сохранять мягкие ткани насекомых в их первоначальном виде. Именно это и произошло с самцом вида Huablattula hui, который угодил в древесную смолу около 100 млн лет назад в меловой период. Позже этот кусок смолы превратился в янтарь и был найден на территории современной Мьянмы.

Во время анализа образца, ученые нашли различия между древним насекомым и его современными родственниками. У современных тараканов недоразвиты глаза, но они ориентируются в пространстве с помощью своих усиков. Но у древнего вида были хорошо развиты глаза, а также часть сенсорных датчиков на усиках.

"Такие особенности указывают на то, что древний вид больше полагался на зрение для поиски пищи и обнаружения врагов", – говорят ученые.

Вполне вероятно, что древние тараканы вели себя как современные богомолы, которые являются близкими родственниками тараканов. Эти насекомые преимущественно активны в дневное время суток.

На данный момент, большинство из 4600 современных видов тараканов, приспособлены к ночному образу жизни. Но таракан из мелового периода представляет собой родословную, которая вымерла из-за конкуренции с другими видами, привыкшими жить в темноте.