Вусачі з виразним поглядом. Вчені показали, як виглядали таргани 100 млн років тому

Дослідники дослідили стародавнього таргана, який потрапив у деревну смолу в крейдяному періоді.

У сучасному світі таргани – це переважно нічні комахи, але, судячи з нової знахідки, їхні давні родичі були зовсім іншими. Про це повідомляє LiveScience.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вчені виявили великоокого таргана, який ідеально зберігся в шматочку бурштину. Наявність великих очей у комахи говорить про те, що вона була активною вдень, коли сонце стояло високо над головою.

Йдеться про вид нині вимерлих тарганів Huablattula hui. Вчені давно знали про їхнє існування, але вперше змогли докладно вивчити комаху.

"Зразок зберігся у відмінному стані й дозволяє розглянути навіть найдрібніші деталі", — говорить провідний автор дослідження з Університету Хоккайдо Ріо Танігуті.

Як відомо, органи чуття в комах часто адаптуються до певного способу життя. Тому вчені можуть багато дізнатися про поведінку комах, судячи з набору певних органів чуття. Але проблема з вимерлими видами в тому, що крихкі вусики, очі, вуха та язики не скам'яніють у відкладеннях.

"Органи комах рідко зберігаються у відкладеннях, тому що вони такі маленькі й тендітні. І тільки в бурштині всі частини комах залишаються в безпеці", — зазначає провідний дослідник.

[ + – ] Таракан Huablattula hui мав великі очі (ліворуч), а також вусики (праворуч). Фото: таракан янтарь

Бурштин здатний сотні мільйонів років зберігати м'які тканини комах у їхньому первісному вигляді. Саме це і сталося із самцем виду Huablattula hui, який потрапив у деревну смолу близько 100 млн років тому в крейдяний період. Пізніше цей шмат смоли перетворився на бурштин, і його знайшли на території сучасної М'янми.

Аналізуючи зразок, вчені знайшли різницю між стародавньою комахою та її сучасними родичами. У сучасних тарганів недорозвинені очі, але вони орієнтуються в просторі за допомогою своїх вусиків. Але в стародавнього виду були добре розвинені очі, а також частина сенсорних датчиків на вусиках.

"Такі особливості вказують на те, що стародавній вигляд більше покладався на зір для пошуку їжі та виявлення ворогів", — кажуть вчені.

Цілком ймовірно, що стародавні таргани поводилися, як сучасні богомоли, які є близькими родичами тарганів. Ці комахи переважно активні вдень.

Зараз більшість з 4600 сучасних видів тарганів пристосовані до нічного способу життя. Але тарган з крейдяного періоду є родом, який вимер через конкуренцію з іншими видами, що звикли жити в темряві.