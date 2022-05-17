Ученые с помощью редактирования генов создали тараканов-мутантов: для чего это нужно
Исследователи впервые использовали технологию CRISPR на тараканах, что открывает новые возможности для редактирования генов насекомых.
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Японские ученые впервые отредактировали гены тараканов с помощью технологии CRISPR. Это привело не только к появлению первых в истории тараканов с искусственно инактивированными генами, но также это достижение может значительно упростить редактирование генов у многих других насекомых. Это значит, что теперь можно еще эффективнее бороться с насекомыми-вредителями, сообщает Vice.
До сих пор ученые уже пытались изменить гены в зародышах некоторых видов насекомых, но этот метод невозможно было реализовать для многих видов, в том числе и для тараканов.
Теперь же ученые из Киотского университета, Япония, под руководством Ю Шираи, смогли отредактировать гены с помощью технологии CRISPR у взрослых самок тараканов. Этот метод ученые назвали "прямым родительским изменением" или DIPA-CRISPR.
Ученые отредактировали гены не только взрослых тараканов, но и жуков. В результате потомство этих насекомых также получило искусственно отредактированные гены. Но что самое главное, это потомство также передало эти измененные гены своим "детям".
"В рамках исследования мы разработали новый метод редактирования генов насекомых, который можно применить к большому разнообразию видов", — говорит Ю Шираи.
Ученые провели редактирование генов взрослых самок тараканов вида Blattella germanica или просто рыжий таракан, который широко распространен на планете. В результате применения нового метода ученые обнаружили, что почти 22% из всего потомства тараканов унаследовали искусственные мутации.
Когда же ученые применили DIPA-CRISPR к жукам вида Tribolium castaneum (хрущак малый булавоусый, жук, который живет на всей территории Украины), то оказалось, что целых 50% представителей потомства жука унаследовали мутированные гены.
По словам ученых, новые результаты открывают еще больше возможностей для испытания нового метода на других насекомых. Это может дань новую информацию о сложной эволюционной истории насекомых, а также может пригодится для борьбы с вредителями.
Напоминаем, что в ходе нового исследования ученые выяснили, что редактирование генов может избавлять людей от алкоголизма.