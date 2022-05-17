Ученые с помощью редактирования генов создали тараканов-мутантов: для чего это нужно

Исследователи впервые использовали технологию CRISPR на тараканах, что открывает новые возможности для редактирования генов насекомых.

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Японские ученые впервые отредактировали гены тараканов с помощью технологии CRISPR. Это привело не только к появлению первых в истории тараканов с искусственно инактивированными генами, но также это достижение может значительно упростить редактирование генов у многих других насекомых. Это значит, что теперь можно еще эффективнее бороться с насекомыми-вредителями, сообщает Vice.

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До сих пор ученые уже пытались изменить гены в зародышах некоторых видов насекомых, но этот метод невозможно было реализовать для многих видов, в том числе и для тараканов.

Теперь же ученые из Киотского университета, Япония, под руководством Ю Шираи, смогли отредактировать гены с помощью технологии CRISPR у взрослых самок тараканов. Этот метод ученые назвали "прямым родительским изменением" или DIPA-CRISPR.

Ученые отредактировали гены не только взрослых тараканов, но и жуков. В результате потомство этих насекомых также получило искусственно отредактированные гены. Но что самое главное, это потомство также передало эти измененные гены своим "детям".

[ + – ] Таракан Blattella germanica или рыжий таракан Фото: wikipedia

"В рамках исследования мы разработали новый метод редактирования генов насекомых, который можно применить к большому разнообразию видов", — говорит Ю Шираи.

Ученые провели редактирование генов взрослых самок тараканов вида Blattella germanica или просто рыжий таракан, который широко распространен на планете. В результате применения нового метода ученые обнаружили, что почти 22% из всего потомства тараканов унаследовали искусственные мутации.

Когда же ученые применили DIPA-CRISPR к жукам вида Tribolium castaneum (хрущак малый булавоусый, жук, который живет на всей территории Украины), то оказалось, что целых 50% представителей потомства жука унаследовали мутированные гены.

[ + – ] Жук Tribolium castaneum Фото: wikipedia

По словам ученых, новые результаты открывают еще больше возможностей для испытания нового метода на других насекомых. Это может дань новую информацию о сложной эволюционной истории насекомых, а также может пригодится для борьбы с вредителями.

Напоминаем, что в ходе нового исследования ученые выяснили, что редактирование генов может избавлять людей от алкоголизма.