Перезагрузка мозга. Редактирование генов может избавлять людей от алкоголизма

Новое исследование показывает, что людям, которые борются с алкоголизмом, можно вернуть "настройки по умолчанию" в их мозге.

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Употребление алкоголя в подростковом возрасте является основным фактором риска появления психических расстройств в более позднем возрасте. Ученые считают, что редактирование генов может привести к снижению чувства тревожности у взрослых и снижению уровня употребления алкоголя, сообщает Futurism.

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По словам ученых, люди, которые начали обильно употреблять алкоголь, когда были подростками и продолжают его употреблять в том же количестве в более взрослом возрасте, подвержены появлению разных психических расстройств и им сложнее избавиться от вредной привычки.

Новое исследование ученых из Университета штата Иллинойс, которое было посвящено алкоголю и его влиянию на мозг, показывает, что с помощью редактирования генов можно вернуть "настройки по умолчанию" в их мозге.

"Чрезмерное употребление алкоголя в подростковом возрасте может иметь длительные негативные последствия для мозга, но редактирование генов является потенциальным спасением от этого. Оно является своеобразной перезагрузкой мозга", — говорит Субхаш Панди из Университета штата Иллинойс.

Предыдущее исследование ученых показало, что алкоголь оказывает негативное воздействие на мозг человека, а именно он провоцирует изменения в миндалевидном теле. Это область мозга, которая играет важную роль в функционировании памяти, в принятии решений и в появлении эмоциональных реакций человека. Здесь создаются эмоции, а особенно страх и тревожность. Согласно исследованию, люди, которые начали употреблять алкоголь до 21 года, чаще имели разные эмоциональные и психические расстройства.

[ + – ] Предыдущее исследование ученых показало, что алкоголь оказывает негативное воздействие на мозг человека, а именно он провоцирует изменения в миндалевидном теле Фото: NBC News

Ученые воспользовались технологией CRISPR для редактирования генов у взрослых мышей. Но перед этим они изучали поведение грызунов, возраст которых соответствовал человеческому возрасту в диапазоне от 10 до 18 лет. Для проведения эксперимента этих мышей поили алкоголем. Затем, когда мыши повзрослели, ученые провели редактирование их генов.

Результат эксперимента с генной инженерией показал, что мыши не испытывают сильного чувства страха и беспокойства при прохождении лабиринтов, а также у них нет сильного желания употреблять алкоголь.

[ + – ] Ученые воспользовались технологией CRISPR для редактирования генов у взрослых мышей Фото: The Guardian

По словам ученых, такую же технологию изменения генов можно применить и на людях, что также должно привести к таким же результатам. Хотя некоторые ученые считают, что у мыши сильно отличаются от человека и такие результаты недостижимы.

Тем не менее ученые, которые занимались новым исследованием, считают, что редактирование в миндалевидном теле мозга человека может способствовать улучшению психического здоровья и уменьшению уровня употребления алкоголя у взрослых.

Напоминаем, что с помощью технологии редактирования генов CRISPR ученым удалось создать первых генетически модифицированных сумчатых животных.

Также Фокус писал о том, что с помощью CRISPR ученые смогли впервые вылечить генетическое заболевание у человека.

Напоминаем также, что пациенту со слепотой изменили гены, чтобы вернуть зрение.