Перезавантаження мозку. Редагування генів може позбавляти людей алкоголізму

Нове дослідження показує, що людям, які борються з алкоголізмом, можна повернути "налаштування за замовчуванням" у їхньому мозку.

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Вживання алкоголю в підлітковому віці є основним фактором ризику появи психічних розладів у пізнішому віці. Вчені вважають, що редагування генів може призвести до зниження почуття тривожності в дорослих та зниження рівня вживання алкоголю, повідомляє Futurism.

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За словами вчених, люди, які почали багато вживати алкоголь, коли були підлітками, й продовжують його вживати в тій же кількості в старшому віці, схильні до появи різних психічних розладів і їм складніше позбутися шкідливої звички.

Нове дослідження вчених з Університету штату Іллінойс, яке присвячене алкоголю та його впливу на мозок, показує, що за допомогою редагування генів можна повернути "налаштування за умовчанням" у їхньому мозку.

"Надмірне вживання алкоголю в підлітковому віці може мати тривалі негативні наслідки для мозку, але редагування генів є потенційним рятуванням від цього. Воно є своєрідним перезавантаженням мозку", — каже Субхаш Панді з Університету штату Іллінойс.

Попереднє дослідження вчених показало, що алкоголь негативно впливає на мозок людини, а саме він провокує зміни в мигдалеподібному тілі. Це область мозку, яка відіграє важливу роль у функціонуванні пам'яті, у прийнятті рішень та появі емоційних реакцій людини. Тут створюються емоції, особливо страх і тривожність. Згідно з дослідженням, люди, які почали вживати алкоголь до 21 року, частіше мали різні емоційні та психічні розлади.

[ + – ] Попереднє дослідження вчених показало, що алкоголь негативно впливає на мозок людини, а саме він провокує зміни в мигдалеподібному тілі Фото: NBC News

Вчені скористалися технологією CRISPR для редагування генів у дорослих мишей. Але перед цим вони вивчали поведінку гризунів, вік яких відповідав людському віку в діапазоні від 10 до 18 років. Для проведення експерименту цих мишей напували алкоголем. Потім, коли миші подорослішали, вчені здійснили редагування їхніх генів.

Результат експерименту з генною інженерією показав, що миші не відчувають сильного почуття страху та занепокоєння під час проходження лабіринтів, а також у них немає сильного бажання вживати алкоголь.

[ + – ] Вчені скористалися технологією CRISPR для редагування генів у дорослих мишей Фото: The Guardian

За словами вчених, таку ж технологію зміни генів можна застосувати й на людях, що також має призвести до таких результатів. Хоча деякі вчені вважають, що миша сильно відрізняється від людини й такі результати недосяжні.

Проте вчені, які займалися новим дослідженням, вважають, що редагування в мигдалеподібному тілі мозку людини може сприяти покращенню психічного здоров'я та зменшенню рівня вживання алкоголю в дорослих.

Нагадуємо, що за допомогою технології редагування генів CRISPR ученим вдалося створити перші генетично модифіковані сумчасті тварини.

Також Фокус писав про те, що за допомогою CRISPR вчені змогли вперше вилікувати генетичне захворювання у людини.

Нагадуємо також, що пацієнту зі сліпотою змінили гени, щоб повернути зір.