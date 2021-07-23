Учені створили перших генетично модифікованих сумчастих тварин

За допомогою методу редагування генів CRISPR вченим вдалося змінити одну з найскладніших для модифікації груп тварин.

Після багатьох років використання методу редагування генів CRISPR для генетичної модифікації всього, від овочів до лабораторних гризунів і людей, дослідники використовували його для редагування однієї зі своїх найскладніших цілей — сумчастих тварин, повідомляє sciencemag.org

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Протягом останніх 25 років вчені щосили намагалися генетично модифікувати цих ссавців, які народжуються передчасно та закінчують свій розвиток у сумках або на животах своїх матерів, тому що в них товста оболонка навколо яєць і відсутня функціональна плацента.

Але вчені з японського інституту Riken нарешті зламали код, успішно відредагувавши гени, що відповідають за вироблення пігменту в сірих короткохвостих опосумів. Їхні зусилля привели до появи приплід опосумів-альбіносів, кажуть учені.

Здатність змінювати гени сумчастих тварин може допомогти біологам краще зрозуміти тварин і використовувати їх для вивчення імунних реакцій, репродуктивних особливостей і особливостей розвитку, а також поширених захворювань, таких як меланома.