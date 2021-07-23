Ученые создали первых генетически модифицированных сумчатых животных

С помощью метода редактирования генов CRISPR ученым удалось изменить одну из самых сложных для модификации групп животных.

После многих лет использования метода редактирования генов CRISPR для генетической модификации всего, от овощей до лабораторных грызунов и людей, исследователи использовали его для редактирования одной из своих самых сложных целей — сумчатых животных, сообщает sciencemag.org

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В течение последних 25 лет ученые изо всех сил пытались генетически модифицировать этих млекопитающих, которые рождаются преждевременно и заканчивают свое развитие в сумках или на животах своих матерей — потому что у них толстая оболочка вокруг яиц и отсутствует функциональная плацента.

Но ученые из японского института Riken наконец-то взломали код, успешно отредактировав гены, отвечающие за выработку пигмента у серых короткохвостых опоссумов. Их усилия привели к появлению помета опоссумов-альбиносов, говорят ученые.

Способность изменять гены сумчатых животных может помочь биологам лучше понять животных и использовать их для изучения иммунных реакций, репродуктивных особенностей и особенностей развития, а также распространенных заболеваний, таких как меланома.