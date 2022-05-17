Вчені за допомогою редагування генів створили тарганів-мутантів: навіщо це потрібно
Дослідники вперше використали технологію CRISPR на тарганах, що відкриває нові можливості для редагування генів комах.
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Японські вчені вперше відредагували гени тарганів за допомогою технології CRISPR. Це призвело не тільки до появи перших в історії тарганів зі штучно інактивованими генами, але також це досягнення може спростити редагування генів у багатьох інших комах. Це означає, що тепер можна ще ефективніше боротися з комахами-шкідниками, повідомляє Vice.
Досі вчені вже намагалися змінити гени в зародках деяких видів комах, але цей метод неможливо реалізувати для багатьох видів, зокрема й для тарганів.
Тепер учені з Кіотського університету, Японія, під керівництвом Ю Шираї, змогли відредагувати гени за допомогою технології CRISPR у дорослих самок тарганів. Цей метод вчені назвали "прямою батьківською зміною" або DIPA-CRISPR.
Вчені відредагували гени не лише дорослих тарганів, а й жуків. В результаті потомство цих комах також одержало штучно відредаговані гени. Але найголовніше, це потомство також передало ці змінені гени своїм "дітям".
"У межах дослідження ми розробили новий метод редагування генів комах, який можна застосувати до великої різноманітності видів", — говорить Ю Ширай.
Вчені провели редагування генів дорослих самок тарганів виду Blattella germanica або просто рудий тарган, широко поширений на планеті. Внаслідок застосування нового методу вчені виявили, що майже 22% з усього потомства тарганів успадкували штучні мутації.
Коли ж учені застосували DIPA-CRISPR до жуків виду Tribolium castaneum (хрущак малий булавовусий, жук, який живе на всій території України), то виявилося, що цілих 50% представників потомства жука успадкували мутовані гени.
За словами вчених, нові результати відкривають ще більше можливостей для випробування нового методу інших комах. Це може данина нову інформацію про складну еволюційну історію комах, а також може стати в пригоді для боротьби зі шкідниками.
Нагадуємо, що під час нового дослідження вчені з'ясували, що редагування генів може позбавляти людей алкоголізму.