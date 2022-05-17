Вчені за допомогою редагування генів створили тарганів-мутантів: навіщо це потрібно

Дослідники вперше використали технологію CRISPR на тарганах, що відкриває нові можливості для редагування генів комах.

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Японські вчені вперше відредагували гени тарганів за допомогою технології CRISPR. Це призвело не тільки до появи перших в історії тарганів зі штучно інактивованими генами, але також це досягнення може спростити редагування генів у багатьох інших комах. Це означає, що тепер можна ще ефективніше боротися з комахами-шкідниками, повідомляє Vice.

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Досі вчені вже намагалися змінити гени в зародках деяких видів комах, але цей метод неможливо реалізувати для багатьох видів, зокрема й для тарганів.

Тепер учені з Кіотського університету, Японія, під керівництвом Ю Шираї, змогли відредагувати гени за допомогою технології CRISPR у дорослих самок тарганів. Цей метод вчені назвали "прямою батьківською зміною" або DIPA-CRISPR.

Вчені відредагували гени не лише дорослих тарганів, а й жуків. В результаті потомство цих комах також одержало штучно відредаговані гени. Але найголовніше, це потомство також передало ці змінені гени своїм "дітям".

[ + – ] Таракан Blattella germanica або рудий тарган Фото: wikipedia

"У межах дослідження ми розробили новий метод редагування генів комах, який можна застосувати до великої різноманітності видів", — говорить Ю Ширай.

Вчені провели редагування генів дорослих самок тарганів виду Blattella germanica або просто рудий тарган, широко поширений на планеті. Внаслідок застосування нового методу вчені виявили, що майже 22% з усього потомства тарганів успадкували штучні мутації.

Коли ж учені застосували DIPA-CRISPR до жуків виду Tribolium castaneum (хрущак малий булавовусий, жук, який живе на всій території України), то виявилося, що цілих 50% представників потомства жука успадкували мутовані гени.

[ + – ] Жук Tribolium castaneum Фото: wikipedia

За словами вчених, нові результати відкривають ще більше можливостей для випробування нового методу інших комах. Це може данина нову інформацію про складну еволюційну історію комах, а також може стати в пригоді для боротьби зі шкідниками.

Нагадуємо, що під час нового дослідження вчені з'ясували, що редагування генів може позбавляти людей алкоголізму.