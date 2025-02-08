Определяет риск преждевременных родов: ученые назвали важнейший витамин для беременных

Витамины невероятно важны для надежной работы нашего организма, а у беременных, питающихся за двоих, они играют особенную роль. Недавно ученые узнали, что один из них вовсе может повлиять как на развитие плода, так и на успешность самой беременности.

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Процесс беременности — это тонкий баланс питания, гормонов и развития плода, и одно из основных питательных веществ играет более важную роль, чем считалось ранее выяснили ученые. Хотя витамин D известен своей пользой для здоровья костей и мышц, новые исследования показывают, что он также может быть ключевым фактором для роста плода и успешности родов, пишет Technology Networks.

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Недавнее исследование ученых пролило новый свет на то, как уровень витамина D в организме матери на ранних сроках беременности может влиять на риск преждевременных родов и особенности роста плода.

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Научная работа, проведенная под руководством доктора Элисон лисон Гернанд, доцента кафедры диетологии Университета штата Пенсильвания, и опубликованная на основе данных исследования nuMoM2b, изучала эту необчыную связь. В работе приняли участие 351 беременная женщина, а ученые проанализировали концентрацию 25-гидроксивитамина D [25(OH)D] в их сыворотке крови в два ключевых момента — на 6-13 и 16-21 неделях беременности. Затем исследователи сравнили уровень витамина D с показателями роста плода и исходами беременности, включая частоту преждевременных родов.

Результаты показали, что у женщин с уровнем витамина D в первом триместре беременности ниже 40 нмоль/л вероятность преждевременных родов была в 4,35 раза выше, чем у тех, чей уровень составлял 80 нмоль/л и выше. Это говорит о том, что дефицит витамина D на ранних сроках беременности может быть значительным фактором риска подобных осложнений.

Исследование также выявило корреляцию между уровнем витамина D на ранних сроках беременности и линейным ростом плода, хотя для веса или окружности головы значимой связи не было отмечено. Впрочем, что эта связь наблюдалась только в первом триместре, возможно, потому, что у большинства участниц уровень витамина D повышался по мере развития беременности.

Для будущих матерей эти результаты могут служить отличным напоминанием важности раннего пренатального питания. В то время как акушеры уже уделяют особое внимание таким питательным веществам, как железо и фолаты, это исследование предполагает, что витамин D также должен быть в поле зрения медицины для здоровья беременных. Доктор Селеста Бек, первый автор исследования, отметила, что, хотя не все женщины нуждаются в добавках, контроль уровня витамина D может помочь оптимизировать развитие плода и снизить риск преждевременных родов.

Дефицит витамина D встречается чаще, чем многие думают, и затрагивает примерно 40-60% населения мира, включая женщин, вынашивающих детей. При этом преждевременные роды остаются одной из основных причин младенческой смертности: около 10% родов в одних только США ежегодно происходят преждевременно согласно отчетам ученых.

Обеспечение достаточного потребления витамина D с помощью солнечного облучения, диеты или добавок может стать простой, но эффективной стратегией для улучшения успешного протекания беременности.

Несмотря на то, что данное исследование дает ценные сведения, его авторам необходимы дополнительные исследования для определения оптимального времени и дозировки приема витамина D во время беременности для того, чтобы составить точный способ его внедрения в диетические рекомендации. Пока же ученые узнали, что витамин D играет куда более важную роль в здоровье матери и плода, служа напоминанием необходимости тщательного планирования питания до и во время беременности.

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