Имеют 5 млрд штук в месяц: в Индонезии хотят обменять яйца на пошлины США

Индонезия рассматривает яйца как инструмент переговоров с США. Национальный профицит яиц составляет до 288,7 тысяч тонн или эквивалентно 5 млрд яиц в месяц.

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Об этом пишет индонезийское издание Аntaranews.

Министр-координатор продовольствия Зулкифли Хасан заявил, что яйца имеют потенциал стать инструментом переговоров с Соединенными Штатами, которые ввели 34% пошлины против Индонезии.

В Министерстве говорят, что Индонезия имеет большой потенциал для поставки куриных яиц для потребления в страны, которые испытывают перебои в производстве из-за вспышки куриного гриппа, включая США, где цена на 1 яйцо выросла до 4,11 долларов США, что эквивалентно 68 тысячам рупий.

Национальный профицит яиц в Индонезии сегодня составляет до 288,7 тысяч тонн или эквивалентно 5 млрд яиц в месяц.

Ранее правительство Индонезии заявило, что немедленно начнет дипломатические действия с США, чтобы предусмотреть взаимные тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом.

"Относительно тарифов, я также соглашался с министром-координатором по экономическим вопросам, господином Айрланггой. Конечно, мы должны сделать это немедленно, как можно скорее, чтобы провести дипломатические действия. Мы не говорим о возмездии, мы не такие. Мы ведем дипломатические переговоры. Потому что мы видим, мы нужны друг другу, да. Думаю, дипломатия министра-координатора все решит", — сказал Зулхас.

Зулхас сказал, что Индонезия и США являются двумя странами, которые нуждаются друг в друге. По его словам, США являются первым поставщиком сои в Индонезии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп угрожает введением дополнительных 50% пошлин для Китая, если тот не отменит свои введенные 34% пошлины для США.