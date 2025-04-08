Мають 5 млрд штук на місяць: в Індонезії хочуть обміняти яйця на мита США

Індонезія розглядає яйця як інструмент переговорів із США. Національний профіцит яєць становить до 288,7 тисяч тонн або еквівалентно 5 млрд яєць на місяць.

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Про це пише індонезійське видання Аntaranews.

Міністр-координатор продовольства Зулкіфлі Хасан заявив, що яйця мають потенціал стати інструментом переговорів із Сполученими Штатами які запровадили 34% мита проти Індонезії.

В Міністерстві кажуть, що Індонезія має великий потенціал для постачання курячих яєць для споживання в країни, які зазнають перебоїв у виробництві через спалах курячого грипу, включаючи США, де ціна на 1 яйце виросло до 4,11 доларів США, що еквівалентно 68 тисячам рупій.

Національний профіцит яєць в Індонезії сьогодні становить до 288,7 тисяч тонн або еквівалентно 5 млрд яєць на місяць.

Раніше уряд Індонезії заявив, що негайно розпочне дипломатичні дії із США, щоб передбачити взаємні тарифи, запроваджені президентом Дональдом Трампом.

"Щодо тарифів, я також погоджувався з міністром-координатором з економічних питань, паном Айрланггою. Звичайно, ми повинні зробити це негайно, якомога швидше, щоб провести дипломатичні дії. Ми не говоримо про відплату, ми не такі. Ми ведемо дипломатичні переговори. Тому що ми бачимо, ми потрібні один одному, так. Думаю, дипломатія міністра-координатора все вирішить", — сказав Зулхас.

Зулхас сказав, що Індонезія та США є двома країнами, які потребують одна одну. За його словами, США є першим постачальником сої в Індонезії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп погрожує запровадженням додаткових 50% мит для Китаю, якщо той не скасує свої запроваджені 34% мита для США.