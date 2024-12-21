Опасное бремя матерей: родившие и беременные женщины очень плохо питаются, заявили ученые

Питание является ключевым залогом здоровья матери и ребенка, как во время, так и после беременности. Однако ученые выяснили, что многие из них находятся в серьезной опасности, переходя на нездоровую пищу и у всего этого есть причина.

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Недавнее исследование, проведенное под руководством Университета Массачусетса в Амхерсте, выявило опасные тенденции питания среди беременных и родивших женщин. Ученые выяснили, что беременность и период после нее серьезно подрывают их усилия к правильному питанию, ставя под угрозу их здоровье и, как следствие, здоровье их детей, пишет University of Massachusetts Amherst.

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В научной работе, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition, использовались данные исследования Pregnancy Eating Attributes Study (PEAS) для оценки качества питания с ранних сроков беременности до одного года после родов. Полученные результаты свидетельствуют о неизменно низком качестве питания: средний балл индекса здорового питания (HEI) составил 61,6 из 100, что примерно соответствует оценке в 5 баллов по 10 бальной шкале. Хотя этот показатель на 10% выше, чем в среднем по взрослому населению США, он подчеркивает значительный дефицит питательных веществ, особенно цельного зерна, молочных продуктов и жирных кислот, а также свидетельствует о чрезмерном потреблении натрия и насыщенных жиров.

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HEI, основанный на рекомендациях Министерства сельского хозяйства США, оценивает качество питания на основе потребления основных групп продуктов и умеренности в потреблении таких продуктов, как добавленные сахара и рафинированное зерно. Исследование выявило стабильные показатели HEI на протяжении всей беременности и после родов, однако при учете социально-экономических и демографических факторов выявились различия. Лица с высоким уровнем дохода демонстрировали более высокое качество питания, в то время как группы с низким уровнем дохода, не состоящие в браке и участвующие в нескольких федеральных программах помощи, демонстрировали самые низкие показатели. Индекс массы тела (ИМТ), привычка курить и уровень образования также сыграли решающую роль в качестве питания.

Декан Школы общественного здравоохранения Университета Массачусетса в Амхерсте и автор исследования, Анна Мария Сига-Риз, подчеркнула опасность социально-экономических барьеров на пути к здоровому питанию женщин во время и после родов. "Вы способны изменить свой рацион только в том случае, если ваш доход и окружающая среда способствуют этому", — заявила она, указав на такие системные проблемы, как доступность и дешевизну продуктов питания. Эти проблемы говорят о необходимости разработки комплексных моделей здравоохранения и политики, направленных на поддержку питания в эти критические периоды, считают ученые.

В исследовании также изучались изменения в питании после родов, когда участницы часто возвращались к привычкам, существовавшим до беременности, включая повышенное потребление кофеина и рафинированных углеводов. В исследовании подробно описано, как более качественное питание во время беременности коррелирует с улучшением состояния здоровья как родителей, так и ребенка, что подчеркивает важность диетологических мероприятий на этих этапах. Кроме того, в исследовании PEAS, опубликованном в журнале Journal of Nutrition, изучалось влияние материнского рациона на микробиом кишечника во время беременности. Исследование выявило связь между рационом с высоким содержанием насыщенных жиров и добавленных сахаров и специфическим составом микробиома, хотя долгосрочные последствия остаются неясными. Это направление призвано понять, как пренатальный рацион влияет на развитие плода через взаимодействие микробиома.

Новое исследование вносит вклад в более широкие научные и медицинские дискуссии о здоровье матери и ребенка, подчеркивая важность системных изменений в здравоохранении и политике для устранения пробелов в питании, необходимых на уровне государств. Всесторонняя диетическая поддержка во время беременности и после родов может помочь смягчить долгосрочные последствия неоптимального питания для здоровья, считают авторы.

Ранее Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Также Фокус писал о том, что гормоны в контрацептивах можно снизить на 90%, не влияя при этом на их эффективность. Группа ученых обнаружила, что количество гормонов в обычных контрацептивах может быть значительно уменьшено, но при этом они по-прежнему эффективно предотвращают овуляцию.

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