Цена помощи может быть высокой: ученые выявили возможные побочные эффекты ВРТ

Вспомогательные репродуктивные технологии стали настоящим спасением для миллионов семей во всем мире, подарив им шанс в развитии здоровых детей. Однако недавнее исследование выявило ряд подводных камней, которые могут аукнуться в будущем.

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Исследователи из Финляндии рассказали о незаметных, но значительных последствиях для здоровья детей, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). ВРТ, благодаря которым в мире родилось уже более 10 миллионов детей, а в Финляндии — 5% от общего числа ежегодных рождений, давно признаны спасательным кругом для пар, столкнувшихся с бесплодием, которым страдает каждый шестой в мире. Хотя дети, зачатые с помощью ВРТ, в целом здоровы, исследования отмечают повышенную вероятность нарушений роста, а также сердечно-сосудистых, метаболических и нейроразвивающих расстройств, пишет University of Helsinki.

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Корни этих осложнений при ВРТ остаются неясными, и ученые спорят, связаны ли они с самими процедурами или же с бесплодием родителей. В новом исследовании Хельсинкского университета и Хельсинкской университетской больницы, опубликованном в журнале Communications Medicine, было проанализировано 157 плацент, полученных как при ВРТ, так и при естественной беременности, что стало первым случаем, когда исследователи учитывали такие переменные, как методы ВРТ и пол ребенка.

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Результаты показали, что перенос свежих эмбрионов отличается по метаболизму и изменениям, связанным с ростом, от переноса замороженных, которые более точно соответствуют естественной беременности. Кандидат наук и автор исследования Паулина Аувинен подчеркнула, что перенос замороженных эмбрионов обычно соответствует естественному циклу матери, в отличие от искусственных гормональных скачков, связанных со свежими переносами.

Исследование также выявило изменения функций гена DLK1 в плацентах, полученных в результате ВРТ, и в плацентах, полученных при спонтанном зачатии у субфертильных супружеских пар. DLK1 играет важную роль в регулировании метаболизма и связан с такими заболеваниями, как ожирение и диабет 2 типа. Этот вывод отражает результаты более ранних исследований на мышах, в которых глушение DLK1 нарушало утилизацию энергии матерью во время беременности и приводило к снижению веса потомства при рождении. Доцент и соавтор исследования, Нина Каминен-Ахола, надеется, что понимание роли этого гена может помочь в изучении проблемы бесплодия и связанных с ним метаболических нарушений.

Несмотря на эти открытия, ученые предупреждают, что масштаб исследования, ограниченный размером выборки и требует дальнейшего изучения. Долгосрочные наблюдения, отслеживающие здоровье и развитие детей, зачатых с помощью ВРТ, будут иметь решающее значение для определения влияния методов ВРТ и факторов здоровья родителей. Каминен-Ахола подчеркнула важность продолжения сбора образцов и выразила благодарность семьям, участвующим в текущем исследовании epiART, которое направлено на совершенствование методов ВРТ и раскрытие сложностей бесплодия.

Мировые тенденции свидетельствуют о росте использования ВРТ, причем ключевую роль играют доступность и технологические достижения. В таких странах, как Япония и Дания, уровень использования ВРТ превышает 10%, а инновации, такие как усовершенствованные методы замораживания, способствуют улучшению результатов применения технологии. Помимо решения проблемы бесплодия, ВРТ позволяет родителям предотвратить генетические нарушения у потомства.

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