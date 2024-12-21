Ціна допомоги може бути високою: вчені виявили можливі побічні ефекти ДРТ

Допоміжні репродуктивні технології стали справжнім порятунком для мільйонів сімей у всьому світі, подарувавши їм шанс у розвитку здорових дітей. Однак недавнє дослідження виявило низку підводних каменів, які можуть відгукнутися в майбутньому.

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Дослідники з Фінляндії розповіли про непомітні, але значні наслідки для здоров'я дітей, зачатих за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). ДРТ, завдяки яким у світі народилося вже понад 10 мільйонів дітей, а у Фінляндії — 5% від загальної кількості щорічних народжень, давно визнані рятувальним колом для пар, які зіткнулися з безпліддям, на яке страждає кожен шостий у світі. Хоча діти, зачаті за допомогою ДРТ, загалом здорові, дослідження відзначають підвищену ймовірність порушень росту, а також серцево-судинних, метаболічних і нейророзвивальних розладів, пише University of Helsinki.

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Коріння цих ускладнень під час ДРТ залишаються незрозумілими, і вчені сперечаються, пов'язані вони з самими процедурами або ж із безпліддям батьків. У новому дослідженні Гельсінського університету і Гельсінської університетської лікарні, опублікованому в журналі Communications Medicine, було проаналізовано 157 плацент, отриманих як під час ДРТ, так і під час природної вагітності, що стало першим випадком, коли дослідники враховували такі змінні, як методи ДРТ і стать дитини.

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Результати показали, що перенесення свіжих ембріонів відрізняється за метаболізмом і змінами, пов'язаними зі зростанням, від перенесення заморожених, які точніше відповідають природній вагітності. Кандидатка наук і авторка дослідження Пауліна Аувінен наголосила, що перенесення заморожених ембріонів зазвичай відповідає природному циклу матері, на відміну від штучних гормональних стрибків, пов'язаних зі свіжими перенесеннями.

Дослідження також виявило зміни функцій гена DLK1 у плацентах, отриманих унаслідок ДРТ, і в плацентах, отриманих під час спонтанного зачаття у субфертильних подружніх пар. DLK1 відіграє важливу роль у регулюванні метаболізму і пов'язаний з такими захворюваннями, як ожиріння і діабет 2 типу. Цей висновок відображає результати більш ранніх досліджень на мишах, у яких глушіння DLK1 порушувало утилізацію енергії матір'ю під час вагітності та призводило до зниження ваги потомства при народженні. Доцент і співавторка дослідження, Ніна Камінен-Ахола, сподівається, що розуміння ролі цього гена може допомогти у вивченні проблеми безпліддя і пов'язаних із ним метаболічних порушень.

Незважаючи на ці відкриття, вчені попереджають, що масштаб дослідження обмежений розміром вибірки і потребує подальшого вивчення. Довгострокові спостереження, що відстежують здоров'я і розвиток дітей, зачатих за допомогою ДРТ, матимуть вирішальне значення для визначення впливу методів ДРТ і факторів здоров'я батьків. Камінен-Ахола наголосила на важливості продовження збору зразків і висловила подяку сім'ям, які беруть участь у поточному дослідженні epiART, що спрямоване на вдосконалення методів ДРТ і розкриття складнощів безпліддя.

Світові тенденції свідчать про зростання використання ДРТ, причому ключову роль відіграють доступність і технологічні досягнення. У таких країнах, як Японія і Данія, рівень використання ДРТ перевищує 10%, а інновації, як-от вдосконалені методи заморожування, сприяють поліпшенню результатів застосування технології. Крім вирішення проблеми безпліддя, ДРТ дає змогу батькам запобігти генетичним порушенням у потомства.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.