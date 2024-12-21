Роблять неможливе можливим: учені знайшли у деяких сердечників унікальну здатність

Серцеві захворювання, які в підсумку закінчуються операціями з імплантацією штучних його частин, можуть звучати як вирок для багатьох. Однак нещодавно вчені з'ясували, що невеликий відсоток таких людей здатний регенерувати його.

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Нещодавнє дослідження вчених з Кардіологічного центру Сарвера при Університеті Арізони виявило докази того, що людське серце все ж може мати обмежену здатність до регенерації своїх м'язових клітин. Вчені з'ясували, що деякі люди здатні відновлювати її, не дивлячись на той факт, що їхнє серце замінили штучним аналогом, пише University of Arizona Health Sciences.

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Дослідження, опубліковане в журналі Circulation і проведене під керівництвом доктора Хешама Садека, може призвести до розроблення нових підходів до лікування серцевої недостатності — захворювання, на яке нині страждають близько 7 мільйонів дорослих жителів в одних лише США і яке, за даними Центру з контролю і профілактики захворювань, є причиною приблизно 14% щорічних смертей.

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Наукова робота вчених була зосереджена на пацієнтах, які використовують штучні серця, зокрема пристрої для допомоги лівому шлуночку (LVAD), які являють собою механічні насоси, що допомагають серцю циркулювати кров. Доктор Садек співпрацював з міжнародною групою експертів за підтримки програми "Трансатлантичні мережі передового досвіду" фонду Leducq, щоб вивчити можливості регенерації серцевого м'яза у цих пацієнтів. Основою для дослідження послужили тканини, надані доктором Ставросом Дракосом з Університету Юти.

Використовуючи передові методи вуглецевого датування, розроблені вченими з Каролінського інституту, дослідники виявили, що швидкість регенерації серцевих клітин у пацієнтів з LVAD у шість разів вища, ніж у здорових серцях. Доктор Садек зазначив: "Це найпереконливіший з наявних у нас доказів того, що клітини серцевого м'яза людини справді можуть відновлюватися", пов'язавши цей феномен з можливістю відпочинку серцевого м'яза як ключового фактора регенерації. Отримані результати ґрунтувалися на більш ранніх дослідженнях Садека, які показали, що хоча клітини серця активно діляться внутрішньоутробно, вони припиняють цю діяльність незабаром після народження.

Введення LVAD, яке дозволяє серцю "відпочити", механічно перекачуючи кров, імітує період загоєння, який переживають скелетні м'язи після травми. Це спостереження узгоджується з клінічними випадками, коли в деяких пацієнтів після імплантації відбувається різке відновлення серця, що інколи навіть дає змогу видалити пристрій. Майбутні дослідження команді будуть спрямовані на з'ясування того, чому тільки у 25% пацієнтів з LVAD відбувається значна регенерація серцевого м'яза.

Доктор Садек прагне визначити молекулярні шляхи, які могли б універсально запустити цей процес, даючи надію на повернення назад серцевої недостатності у більшої кількості пацієнтів. "Якщо ви зможете зробити так, що всі реагуватимуть на цей процес, — зазначив він, — то, по суті, зможете вилікувати серцеву недостатність". Дослідження в галузі регенеративної медицини, роботи в галузі терапії стовбуровими клітинами і редагування генів уже не вперше показують, що вплив на конкретні молекулярні шляхи може призвести до несподіваних результатів, які можуть здійснити прорив у багатьох галузях.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося спостерігати за першими секундами запуску серця в ембріоні. Вивчаючи перші секунди життя серця у ще молодого ембріона, вчені дізналися багато цікавих фактів, наприклад, про те, що серце починає працювати ще не будучи сформованим.

Також Фокус писав про те, скільки може пропрацювати мозок після зупинки серця. Вчені проаналізували понад п'ятсот пацієнтів, серце яких зупинилося, і дізналися, що наш мозок — це впертий і підготовлений боєць, який бореться за кожну хвилину існування до останнього.

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