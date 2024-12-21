Делают невозможное возможным: ученые нашли у некоторых сердечников уникальную способность

Сердечные заболевания, которые в итоге заканчиваются операциями с вживлением искусственных его частей, могут звучать как приговор для многих. Однако недавно ученые выяснили, что небольшой процент таких людей способен регенерировать его.

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Недавнее исследование ученых из Кардиологического центра Сарвера при Университете Аризоны выявило доказательства того, что человеческое сердце все же может обладать ограниченной способностью к регенерации своих мышечных клеток. Ученые выяснили, что некоторые люди способны восстанавливать ее, не смотря на тот факт, что их сердце заменили искусственным аналогом, пишет University of Arizona Health Sciences.

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Исследование, опубликованное в журнале Circulation и проведенное под руководством доктора Хешама Садека, может привести к разработке новых подходов к лечению сердечной недостаточности — заболевания, которым в настоящее время страдают около 7 миллионов взрослых жителей в одних лишь США и которое, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, является причиной примерно 14% ежегодных смертей.

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Научная работа ученых была сосредоточена на пациентах, использующих искусственные сердца, в частности устройства для помощи левому желудочку (LVAD), которые представляют собой механические насосы, помогающие сердцу циркулировать кровь. Доктор Садек сотрудничал с международной группой экспертов при поддержке программы "Трансатлантические сети передового опыта" фонда Leducq, чтобы изучить возможности регенерации сердечной мышцы у этих пациентов. Основой для исследования послужили ткани, предоставленные доктором Ставросом Дракосом из Университета Юты.

Используя передовые методы углеродного датирования, разработанные учеными из Каролинского института, исследователи обнаружили, что скорость регенерации сердечных клеток у пациентов с LVAD в шесть раз выше, чем в здоровых сердцах. Доктор Садек отметил: "Это самое убедительное из имеющихся у нас доказательств того, что клетки сердечной мышцы человека действительно могут восстанавливаться", связав этот феномен с возможностью отдыха сердечной мышцы как ключевого фактора регенерации. Полученные результаты основывались на более ранних исследованиях Садека, которые показали, что хотя клетки сердца активно делятся внутриутробно, они прекращают эту деятельность вскоре после рождения.

Введение LVAD, которое позволяет сердцу "отдохнуть", механически перекачивая кровь, имитирует период заживления, который переживают скелетные мышцы после травмы. Это наблюдение согласуется с клиническими случаями, когда у некоторых пациентов после имплантации происходит резкое восстановление сердца, что иногда даже позволяет удалить устройство. Будущие исследования команді будут направлены на выяснение того, почему только у 25% пациентов с LVAD происходит значительная регенерация сердечной мышцы.

Доктор Садек стремится определить молекулярные пути, которые могли бы универсально запустить этот процесс, давая надежду на обращение вспять сердечной недостаточности у большего числа пациентов. "Если вы сможете сделать так, что все будут реагировать на этот процесс, — отметил он, — то, по сути, сможете вылечить сердечную недостаточность". Исследования в области регенеративной медицины, работы в области терапии стволовыми клетками и редактирования генов уже не первый раз показывают, что воздействие на конкретные молекулярные пути может привести к неожиданным результатам, которые могут совершить прорыв во многих областях.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось наблюдать за первыми секундами запуска сердца в эмбрионе. Изучения первых секунд жизни сердца у еще молодого эмбриона, ученые узнали много любопытных фактов, например, о том, что сердце начинает работать еще не будучи сформированным.

Также Фокус писал о том, сколько может проработать мозг после остановки сердца. Ученые проанализировали более пятисот пациентов, сердце которых остановилось, и узнали, что наш мозг — это упрямый и подготовленный боец, борющийся за каждую минуту существования до последнего.

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