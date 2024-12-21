Секреты долгожителей Земли: биолог рассказал благодаря чему можно продлить жизнь

Долгая и здоровая жизнь является конечной целью миллионов людей во всем мире, которые практикуют самые разные методы ее достижения. Однако ученые считают, что уже живущие люди и звери-долгожители могут раскрыть секреты своего внушительного возраста.

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От самого долгоживущего паука-трупоеда в Австралии до древней гренландской акулы в Арктике — природа демонстрирует необычные черты долголетия. Длительная продолжительность жизни этих существ часто объясняется их неторопливым образом жизни, постоянной средой обитания и неизменным распорядком дня. И речь тут идет не о паре лет придерживания такого режима, а о десятилетиях и даже столетиях. Однако некоторые их особенности свойственны и людям, что может быть ключем к долголетию, пишет Forbes.

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Один австралийский паук-трупоед прожил 43 года в пределах одной норы, питаясь скромной диетой из мелких насекомых. Гренландская акула, самое долгоживущее позвоночное, живущее около 500 лет, обитает в прохладных глубинах Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана, где медленный обмен веществ и целенаправленная охота позволяют экономить энергию, объясняет биолог Скотт Треверс.

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Проводя параллели между этими существами и человеческим долголетием, Дэн Бюттнер и Сэм Скемп провели исследования "голубых зон", которые дают представление об образе жизни столетних людей. Это регионы с необычайно высоким числом людей, доживших до 100 и более лет, в том числе Окинава, Япония, и Сардиния, Италия. Общими для этих групп населения являются растительная диета, ежедневная физическая активность, включенная в распорядок дня, и крепкие общественные связи.

Также Треверс напоминает, что увеличению продолжительности жизни способствуют такие практики, как снижение стресса, чувство цели и религиозная деятельность. Исторические записи, такие как история Жанны Кальман, самого долгоживущего в мире человека, прожившей 122 года, говорят о важности значения личного распорядка в достижении долголетия. Кальман вела простую, но активную жизнь, ежедневно занимаясь легкими физическими упражнениями, соблюдая диету и делая себе небольшие поблажки, такие как шоколад и портвейн. Несмотря на свои нетрадиционные привычки, такие как курение, она практиковала и регулярность, и умеренность.

Аналогичным образом, Вайолет Браун с Ямайки объясняла свои 117 лет диетой, богатой белками, и отказом от обработанных продуктов, а Джордж Джонсон, американец, доживший до 112 лет, напротив бросил вызов общепринятым диетическим рекомендациям, предпочитая сосиски и вафли. Помимо биологии и привычек, культурные традиции дают дополнительные знания. Например, концепция "икигай" в Японии отражает целенаправленную и осмысленную жизнь, способствующую душевному благополучию — ключевому фактору здоровья населения "голубой зоны", объясняет Треверс.

Исследования показывают, что среда, способствующая мобильности, социальному взаимодействию и ограниченному воздействию загрязняющих веществ, также способствует увеличению шансов прожить долгую жизнь. Сокращение потребления калорий, но без недоедания, также может замедлить старение и увеличить продолжительность жизни у самых разных организмов — от дрожжей до приматов, выяснили ученые. Подобные практики, схожие со сдержанными диетами столетних людей и животных-долгожителей, подчеркивают универсальное значение умеренности в науке и нашем здоровье.

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