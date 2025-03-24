Мужчина прошел 3300 км до Тибета: когда вернулся домой, его никто не узнал (фото)

Путешественнику пришлось пережить разрушительные тайфуны, мощные штормы и беспощадные снегопады. Его путь пролегал через высокогорные хребты, где он столкнулся с экстремальными испытаниями.

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31-летний китаец завершил изнурительное 3300-километровое путешествие пешком от родного города до Лхасы, что в Тибете, столкнувшись с невероятными испытаниями, которые состарили его лицо на десятилетия. Об этом сообщает Jiupai News.

Путешественник, известный в социальных сетях под псевдонимом Liqi, начал свою одиссею 6 апреля прошлого года из города Цзинчжоу в центральной провинции Хубэй. Почти год спустя, 11 марта, он наконец достиг своей цели — священного города Лхаса в Тибете.

На протяжении всего путешествия отчаянный путешественник передвигался пешком, таща за собой двухколесную тележку с самыми необходимыми вещами. Его путь пролегал через высокогорные хребты, где он столкнулся с экстремальными испытаниями.

Китаец вернулся из Тибета другим человеком Фото: South China Morning Post

Мужчине пришлось пережить разрушительные тайфуны, мощные штормы и беспощадные снегопады. Дважды на его пути появлялись дикие волки, а однажды тележка со всем его имуществом сорвалась в кювет, что привело к повреждению колес. Далее путешественнику пришлось продолжать путь ковыляя.

Когда искатель приключений вернулся домой, его никто не узнал. По словам пользователей социальных сетей, которые следили за приключениями мужчины, он теперь выглядит минимум на 50 лет. Суровые погодные условия, физическое истощение и длительное отсутствие элементарных гигиенических условий оставили заметный след на его теле и лице.

Несмотря на все трудности, история Liqi вызвала восхищение у интернет-аудитории, которая считает его подвиг символом необычайной силы духа и преданности мечте.

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