Путешественник побывал в 83 странах мира и назвал лучшее место на планете (фото)

Джеймс Ян родился в Австралии, но в разное время жил в Великобритании, Японии и даже на круизном лайнере в Карибском море. Недавно он поделился с журналистами своим опытом.

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56-летний Джеймс Ян из Нью-Йорка (США) за более чем три десятилетия активных путешествий побывал в 83 странах мира на семи континентах. Журналисты часто просят путешественника назвать лучшее место на планете, но это, по его словам, сложная задача, как "выбрать любимого ребенка". Об этом пишет издание Newsweek.

Лучшее место на планете

"Я путешествую на протяжении 35 лет. Из них 14 лет ходил с рюкзаком по всему миру, а вот уже 21 год живу более оседло, хотя путешествую каждый год", — признается Джеймс, который родился в Австралии, но в разное время жил в Великобритании, Японии и даже на круизном лайнере в Карибском море.

В конце концов, выбирая лучшее направление для путешествия, он называет довольно неожиданный вариант — Эквадор.

Джеймс Ян побывал на 7 континентах Фото: James Ian

"Это небольшая страна, где есть очень много разнообразных ландшафтов. Там и крошечные деревни в горах, и современные города, активные вулканы, горячие источники, тропические леса Амазонки и, конечно же, Галапагосские острова. Разнообразие вариантов для отдыха делает эту страну идеальным местом для путешествий, как для тех, кто впервые посещает страну, так и для опытных путешественников", — рассказывает Ян.

Преимущества Эквадора для туристов

Согласно официальному туристическому сайту Эквадора, гости этой страны могут насладиться активными видами спорта, понаблюдать за китами, изучить артефакты в музеях, попробовать традиционные блюда, а также познакомиться с разнообразной дикой природой.

Эквадор состоит из четырех различных природных регионов, каждый из них предлагает туристам уникальные достопримечательности.

Напомним, 50-летний киевлянин Константин Симоненко стал первым украинцем, который посетил все 193 страны-члены ООН, за что его внесли в Национальный реестр рекордов. На реализацию своей мечты он потратил около десяти лет, совмещая путешествия с работой адвоката и воспитанием двух сыновей — Александра и Валентина. Недавно Константин начал писать книги: сначала издание о путешествиях "Два миллиона километров к мечте", а затем и о начале полномасштабной войны "Украденная весна". Фокус расспросил у него об этом опыте в эксклюзивном интервью.