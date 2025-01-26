Женщина продала дом ради путешествия вокруг света: что она поняла о жизни

Габриэлла путешествует по миру, наслаждаясь жизнью, полной приключений и свободы. Как и многие из поколения миллениалов, она предпочитает личное счастье, а не оседлость.

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29-летняя Габриэлла Бастин из американского штата Иллинойс обрела счастье, отбросив завышенные ожидания со стороны общества, которые когда-то определяли ее жизнь. Женщина осуществила все то, что многие называют "американской мечтой" — вышла замуж в 24 года, вместе со своим тогдашним партнером приобрела дом и сделала отличную карьеру в сфере стоматологии. Однако в какой-то момент ей захотелось вырваться из серой обыденности. Подробнее об этом опыте она рассказывает в TikTok.

Несмотря на все достижения, Бастин чувствовала себя нереализованной и попала в ловушку общественных ожиданий об успехе. Переломный момент наступил после ее развода. Воспользовавшись возможностью открыть себя заново, американка приняла участие в волонтерской программе в Южной Африке, где научилась заниматься серфингом.

Личное счастье

Сейчас Габриэлла путешествует по миру, наслаждаясь жизнью, полной приключений и свободы. Как и многие из поколения миллениалов, она предпочитает личное счастье, а не оседлость.

Габриэлла Бастин продала свой дом Фото: TikTok

Женщина уже посетила шесть из семи континентов, документируя свои путешествия в социальных сетях. Сегодня она живет на севере Квинсленда, что в Австралии, продолжает исследовать мир и заниматься авантюрными хобби, такими как дайвинг на Большом Барьерном рифе.

На своей странице в TikTok автор подробно рассказала, как продала дом, машину и многие другие вещи, чтобы профинансировать новый стиль жизни. Сначала Бастин путешествовала из Южной Африки в Европу, Индонезию, Австралию и Южную Америку, открывая для себя новые горизонты свободы и счастья.

Габриэлла путешествует вокруг света Фото: TikTok

"Я очень люблю рисковать. Когда однажды ты окажешься на смертном одре, то не должен испытывать сожаление", — резюмировала путешественница.

Напомним, 50-летний Константин Симоненко из Киева стал первым украинцем, который посетил все 193 страны-члены ООН и попал в Национальный реестр рекордов. В эксклюзивном интервью Фокусу рекордсмен рассказал о том, как путешествие вокруг света навсегда изменило его жизнь и мировоззрение, а также поделился интересными историями и воспоминаниями.

А вот 27-летняя Сирират Ненсевич из Германии провела два месяца на острове на Большом Барьерном рифе у побережья Квинсленда (Австралия). В обмен на бесплатное жилье она работала 24 часа в неделю, занимаясь уборкой, садоводством и работой бармена на экокурорте.