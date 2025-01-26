Жінка продала будинок заради подорожі навколо світу: що вона зрозуміла про життя

Габріелла подорожує світом, насолоджуючись життям, сповненим пригод та свободи. Як і багато хто з покоління міленіалів, вона надає перевагу особистому щастю, а не осілості.

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29-річна Габріелла Бастін з американського штату Іллінойс знайшла щастя, відкинувши завищені очікування з боку суспільства, які колись визначали все її життя. Жінка здійснила усе те, що багато хто називає "американською мрією" — вийшла заміж у 24 роки, разом зі своїм тодішнім партнером придбала будинок і зробила чудову кар'єру в сфері стоматології. Однак в якийсь момент їй захотілося вирватися з сірої буденності. Детальніше про цей досвід вона розповідає у TikTok.

Попри всі досягнення, Бастін відчувала себе нереалізованою і потрапила в пастку суспільних очікувань про успіх. Переломний момент настав після її розлучення. Скориставшись можливістю відкрити себе заново, американка взяла участь у волонтерській програмі у Південній Африці, де навчилася займатися серфінгом.

Особисте щастя

Зараз Габріелла подорожує світом, насолоджуючись життям, сповненим пригод та свободи. Як і багато хто з покоління міленіалів, вона надає перевагу особистому щастю, а не осілості.

Габріелла Бастін продала свій будинок Фото: TikTok

Жінка уже відвідала шість із семи континентів, документуючи свої мандрівки в соціальних мережах. Сьогодні вона живе на півночі Квінсленду, що в Австралії, продовжує досліджувати світ і займатися авантюрними хобі, такими як дайвінг на Великому Бар'єрному рифі.

На своїй сторінці у TikTok авторка детально розказала, як продала будинок, машину і багато інших речей, щоб профінансувати новий стиль життя. Спочатку Бастін подорожувала з Південної Африки до Європи, Індонезії, Австралії та Південної Америки, відкриваючи для себе нові горизонти свободи та щастя.

Габріелла подорожує навколо світу Фото: TikTok

"Я дуже люблю ризикувати. Коли одного разу ти опинишся на смертному одрі, то не повинен відчувати жаль", — резюмувала мандрівниця.

Нагадаємо, 50-річний Костянтин Симоненко з Києва став першим українцем, який відвідав усі 193 країни-члени ООН й потрапив до Національного реєстру рекордів. В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу рекордсмен розповів про те, як подорож навколо світу назавжди змінила його життя та світогляд, а також поділився цікавими історіями та спогадами.

А от 27-річна Сірірат Ненсевич з Німеччини провела два місяці на острові на Великому Бар'єрному рифі біля узбережжя Квінсленду (Австралія). В обмін на безплатне житло вона працювала 24 години на тиждень, займаючись прибиранням, садівництвом і роботою бармена на екокурорті.