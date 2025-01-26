Жінка продала будинок заради подорожі навколо світу: що вона зрозуміла про життя
Габріелла подорожує світом, насолоджуючись життям, сповненим пригод та свободи. Як і багато хто з покоління міленіалів, вона надає перевагу особистому щастю, а не осілості.
29-річна Габріелла Бастін з американського штату Іллінойс знайшла щастя, відкинувши завищені очікування з боку суспільства, які колись визначали все її життя. Жінка здійснила усе те, що багато хто називає "американською мрією" — вийшла заміж у 24 роки, разом зі своїм тодішнім партнером придбала будинок і зробила чудову кар'єру в сфері стоматології. Однак в якийсь момент їй захотілося вирватися з сірої буденності. Детальніше про цей досвід вона розповідає у TikTok.
Попри всі досягнення, Бастін відчувала себе нереалізованою і потрапила в пастку суспільних очікувань про успіх. Переломний момент настав після її розлучення. Скориставшись можливістю відкрити себе заново, американка взяла участь у волонтерській програмі у Південній Африці, де навчилася займатися серфінгом.
Особисте щастя
Зараз Габріелла подорожує світом, насолоджуючись життям, сповненим пригод та свободи. Як і багато хто з покоління міленіалів, вона надає перевагу особистому щастю, а не осілості.
Жінка уже відвідала шість із семи континентів, документуючи свої мандрівки в соціальних мережах. Сьогодні вона живе на півночі Квінсленду, що в Австралії, продовжує досліджувати світ і займатися авантюрними хобі, такими як дайвінг на Великому Бар'єрному рифі.
На своїй сторінці у TikTok авторка детально розказала, як продала будинок, машину і багато інших речей, щоб профінансувати новий стиль життя. Спочатку Бастін подорожувала з Південної Африки до Європи, Індонезії, Австралії та Південної Америки, відкриваючи для себе нові горизонти свободи та щастя.
"Я дуже люблю ризикувати. Коли одного разу ти опинишся на смертному одрі, то не повинен відчувати жаль", — резюмувала мандрівниця.
Нагадаємо, 50-річний Костянтин Симоненко з Києва став першим українцем, який відвідав усі 193 країни-члени ООН й потрапив до Національного реєстру рекордів. В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу рекордсмен розповів про те, як подорож навколо світу назавжди змінила його життя та світогляд, а також поділився цікавими історіями та спогадами.
А от 27-річна Сірірат Ненсевич з Німеччини провела два місяці на острові на Великому Бар'єрному рифі біля узбережжя Квінсленду (Австралія). В обмін на безплатне житло вона працювала 24 години на тиждень, займаючись прибиранням, садівництвом і роботою бармена на екокурорті.