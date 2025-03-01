Мандрівник побував в 83 країнах світу й назвав найкраще місце на планеті (фото)

Джеймс Ян народився в Австралії, але в різний час жив у Великій Британії, Японії і навіть на круїзному лайнері у Карибському морі. Нещодавно він поділився з журналістами своїм досвідом.

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56-річний Джеймс Ян з Нью-Йорка (США) за більш ніж три десятиліття активних подорожей побував у 83 країнах світу на семи континентах. Журналісти часто просять мандрівника назвати найкраще місце на планеті, але це, за його словами, складне завдання, наче "обрати улюблену дитину". Про це пише видання Newsweek.

Найкраще місце на планеті

"Я подорожую упродовж 35 років. З них 14 років ходив з рюкзаком по всьому світу, а ось уже 21 рік живу більш осіло, хоча все одно мандрую щороку", — зізнається Джеймс, який народився в Австралії, але в різний час жив у Великій Британії, Японії й навіть на круїзному лайнері у Карибському морі.

Зрештою, обираючи найкращий напрямок для подорожі, він називає досить неочікуваний варіант — Еквадор.

Джеймс Ян побував на 7 континентах Фото: James Ian

"Це невелика країна, де є дуже багато різноманітних ландшафтів. Там і крихітні села в горах, і сучасні міста, активні вулкани, гарячі джерела, тропічні ліси Амазонки і, звичайно ж, Галапагоські острови. Різноманітність варіантів для відпочинку робить цю країну ідеальним місцем для подорожей, як для тих, хто вперше відвідує країну, так і для досвідчених мандрівників", — розповідає Ян.

Переваги Еквадору для туристів

Згідно з офіційним туристичним сайтом Еквадору, гості цієї країни можуть насолодитися активними видами спорту, поспостерігати за китами, вивчити артефакти у музеях, спробувати традиційні страви, а також познайомитися з різноманітною дикою природою.

Еквадор складається з чотирьох різних природних регіонів, кожен з них пропонує туристам унікальні пам'ятки.

Нагадаємо, 50-річний киянин Костянтин Симоненко став першим українцем, який відвідав усі 193 країни-члени ООН, за що його внесли до Національного реєстру рекордів. На реалізацію своєї мрії він витратив близько десяти років, поєднуючи подорожі з роботою адвоката та вихованням двох синів — Олександра й Валентина. Нещодавно Костянтин почав писати книги: спершу видання про подорожі "Два мільйони кілометрів до мрії", а згодом і про початок повномасштабної війни "Вкрадена весна". Фокус розпитав у нього про цей досвід в ексклюзивному інтерв'ю.