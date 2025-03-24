Чоловік пройшов 3300 км до Тибету: коли повернувся додому, його ніхто не впізнав (фото)

Мандрівникові довелося пережити руйнівні тайфуни, потужні шторми та нещадні снігопади. Його шлях пролягав через високогірні хребти, де він зіткнувся з екстремальними випробуваннями.

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31-річний китаєць завершив виснажливу 3300-кілометрову подорож пішки від рідного міста до Лхаси, що в Тибеті, зіткнувшись із неймовірними випробуваннями, які зістарили його обличчя на десятиліття. Про це повідомляє Jiupai News.

Мандрівник, відомий у соціальних мережах під псевдонімом Liqi, розпочав свою одіссею 6 квітня минулого року з міста Цзінчжоу в центральній провінції Хубей. Майже рік потому, 11 березня, він нарешті досяг своєї мети — священного міста Лхаса в Тибеті.

Протягом всієї подорожі відчайдушний мандрівник пересувався пішки, тягнучи за собою двоколісний візок із найнеобхіднішими речами. Його шлях пролягав через високогірні хребти, де він зіткнувся з екстремальними випробуваннями.

Китаєць повернувся з Тибету іншою людиною Фото: South China Morning Post

Чоловікові довелося пережити руйнівні тайфуни, потужні шторми та нещадні снігопади. Двічі на його шляху з'являлися дикі вовки, а одного разу візок з усім його майном зірвався в кювет, що призвело до пошкодження коліс. Далі мандрівникові довелось продовжувати шлях шкутильгаючи.

Коли шукач пригод повернувся додому, його ніхто не впізнав. За словами користувачів соціальних мереж, які стежили за пригодами чоловіка, він тепер виглядає щонайменше на 50 років. Суворі погодні умови, фізичне виснаження та тривала відсутність елементарних гігієнічних умов залишили помітний слід на його тілі та обличчі.

Попри всі труднощі, історія Liqi викликала захоплення в інтернет-аудиторії, яка вважає його подвиг символом надзвичайної сили духу та відданості мрії.

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