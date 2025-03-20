Жінка знайшла квиток на літак всього за 1 євро, але не врахувала один нюанс (фото)

Мандрівниця розповіла, як за лічені години зібралася у відпустку завдяки вигідній пропозиції від авіакомпанії.

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34-річна Хейлі Рубері з Норфолка (Велика Британія) довела, що відпочинок за кордоном може бути доступним, навіть якщо на підготовку відведено всього кілька годин. Переглядаючи розклад рейсів, одного разу мандрівниця натрапила на унікальну пропозицію від British Airways — квиток до Афін за символічну ціну близько 1 євро. Про це пише видання What's The Jam.

Спонтанний відпочинок

"Я забронювала квиток о 20:00 ввечері, а вже о 2-й ночі прокинулася, щоб встигнути на ранковий рейс. Оскільки поїздка була незапланованою і я не мала відкладених коштів на відпустку, критично важливо було вкластись у мінімальний бюджет", — розповіла Хейлі.

Цю надзвичайну пропозицію британка змогла отримати завдяки накопиченим балам British Airways Avios від попередніх подорожей. Щоб мінімізувати витрати, вона скористалася автобусом від аеропорту до порту, а потім сіла на паром до Агістрі — невеликого грецького острова.

Мандрівниця натрапила на унікальну пропозицію від British Airways Фото: Hayley Rubery

На тиждень відпочинку жінка забронювала готель вартістю 500 євро. Ще близько 360 євро витратила на їжу та розваги — цього виявилося більш ніж достатньо.

"Оскільки острів не надто популярний серед туристів, ціни там дуже демократичні. Вирішила не брати авто напрокат і користувалася місцевими автобусами, а також просто ходила пішки. Кава на винос коштувала лише 2 євро, а повноцінна вечеря — близько 10 євро", — зазначила мандрівниця.

Незвіданий шматочок раю

Загалом за тиждень відпочинку в липні 2024 року Хейлі витратила приблизно 950 євро і переконана, що воно того варте.

"Це справжній шматочок незвіданого раю. Я провела найщасливіший тиждень, насолоджуючись читанням, плаванням і відпочинком", — резюмує жінка.

Неймовірно, але економній туристці вдалося повторити свій успіх: вона вже забронювала квитки за такою ж ціною для поїздки до Пальми, знову скориставшись пропозицією від British Airways.

За тиждень відпочинку в липні 2024 року Хейлі витратила приблизно 950 євро Фото: Hayley Rubery

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