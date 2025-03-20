Женщина нашла билет на самолет всего за 1 евро, но не учла один нюанс (фото)

Путешественница рассказала, как за считанные часы собралась в отпуск благодаря выгодному предложению от авиакомпании.

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34-летняя Хейли Рубери из Норфолка (Великобритания) доказала, что отдых за границей может быть доступным, даже если на подготовку отведено всего несколько часов. Просматривая расписание рейсов, однажды путешественница наткнулась на уникальное предложение от British Airways — билет в Афины за символическую цену около 1 евро. Об этом пишет издание What's The Jam.

Спонтанный отдых

"Я забронировала билет в 20:00 вечером, а уже в 2 часа ночи проснулась, чтобы успеть на утренний рейс. Поскольку поездка была незапланированной и я не имела отложенных средств на отпуск, критически важно было уложиться в минимальный бюджет", — рассказала Хейли.

Это необычное предложение британка смогла получить благодаря накопленным баллам British Airways Avios от предыдущих путешествий. Чтобы минимизировать расходы, она воспользовалась автобусом от аэропорта до порта, а затем села на паром до Агистри — небольшого греческого острова.

Путешественница наткнулась на уникальное предложение от British Airways Фото: Hayley Rubery

На неделю отдыха женщина забронировала отель стоимостью 500 евро. Еще около 360 евро потратила на еду и развлечения — этого оказалось более чем достаточно.

"Поскольку остров не слишком популярен среди туристов, цены там очень демократичные. Решила не брать авто напрокат и пользовалась местными автобусами, а также просто ходила пешком. Кофе на вынос стоил всего 2 евро, а полноценный ужин — около 10 евро", — отметила путешественница.

Неизведанный кусочек рая

Всего за неделю отдыха в июле 2024 года Хейли потратила примерно 950 евро и убеждена, что оно того стоило.

"Это настоящий кусочек неизведанного рая. Я провела самую счастливую неделю, наслаждаясь чтением, плаванием и отдыхом", — резюмирует женщина.

Невероятно, но экономной туристке удалось повторить свой успех: она уже забронировала билеты по такой же цене для поездки в Пальму, снова воспользовавшись предложением от British Airways.

За неделю отдыха в июле 2024 года Хейли потратила примерно 950 евро за неделю отдыха в июле 2024 года Фото: Hayley Rubery

Напомним, 50-летний киевлянин Константин Симоненко стал первым украинцем, который посетил все 193 страны-члены ООН, за что его внесли в Национальный реестр рекордов. На осуществление своей мечты он потратил около десяти лет, совмещая путешествия с работой адвоката и воспитанием двух сыновей — Александра и Валентина.

В последнее время Константин занялся писательством: сначала выпустил книгу о путешествиях "Два миллиона километров к мечте", а затем посвятил свой следующий труд началу полномасштабной войны — "Украденная весна". В эксклюзивном интервью Фокусу он поделился своим уникальным опытом.