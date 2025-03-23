"Там все дешевше": жінка порівняла життя в Іспанії й на батьківщині (фото)

Північно-західний регіон Іспанії на узбережжі Атлантичного океану часто вважають недооціненим туристичним напрямком з приголомшливими краєвидами, чудовими морськими курортами, багатою архітектурою та жвавим нічним життям.

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Дженніфер, мати трьох дітей з Великої Британії, розповіла про кардинальні зміни у своєму житті після переїзду до іспанської Галісії. Жінка, яка має власний бізнес та вільно розмовляє іспанською, наважилась релокуватися і тепер ділиться своїм досвідом у соціальних мережах.

За словами Дженніфер, вартість життя в Іспанії значно нижча, аніж у неї на батьківщині. Жінка щомісяця сплачує лише 377 фунтів стерлінгів (близько 20 тис. грн) за житло неподалік пляжу. Для порівняння, середня орендна плата у Великобританії сягає 1301 фунта (70 тис. грн). Комунальні послуги також суттєво дешевші: максимум 58 фунтів за електроенергію (3,1 тис. грн), 20 фунтів за воду (1,1 тис. грн) та 33,50 фунтів (1,8 тис. грн) за Wi-Fi на родину з п'яти осіб.

Умови для дітей

"У Галісії немає поспіху в школі, все розслаблено. Вчителі вітають дітей вранці обіймами й поцілунками. Навчальний день триває з 9:30 до 14:30. Учні отримують триразове здорове харчування", — ділиться враженнями Дженніфер.

Британка відзначає й інші переваги Іспанії. Наприклад, завдяки теплому клімату (влітку температура сягає 32°C) можна гуляти з дітьми в парку о 8 годині вечора. Окрім того, поруч із дитячими майданчиками є бари. "Ви можете насолоджуватися напоєм, поки ваші діти безпечно граються", — додає матір.

Переваги Галісії

Північно-західний регіон Іспанії на узбережжі Атлантичного океану часто вважають недооціненим туристичним напрямком. Це автономна область із приголомшливими краєвидами, чудовими морськими курортами, багатою архітектурою та жвавим нічним життям. Навіть у пікові літні місяці тут менше відпочивальників порівняно з іншими популярними регіонами країни.

Пляж в Іспанії Фото: Unplash

Попри численні переваги, Дженніфер зізнається, що пережила певний "культурний шок". Зокрема, її здивували місцеві звички щодо харчування. "Мене запросили до друзів на вечерю, а їсти не подавали до 10 вечора", — сміється вона.

Насолода новим життям

Відео Дженніфер у TikTok швидко зібрало понад 151 тисячу переглядів та дев’ять тисяч вподобань. Користувачі мережі були вражені якістю життя британки в Іспанії. "Я так бачу, що там все дешевше", — написав один з учасників обговорення.

Сама жінка стверджує, що її батьківщина "перестала бути безпечним середовищем для виховання дітей". Тепер вона активно розвиває власний бізнес, придбала землю для вирощування та продажу свіжих продуктів і насолоджується новим, спокійнішим життям.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка на ім'я Себ із Німеччини, який щодня літає на роботу до Лондона. Він пояснив, чому не планує переїжджати до Великої Британії.

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