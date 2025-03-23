"Там все дешевле": женщина сравнила жизнь в Испании и на родине (фото)

Северо-западный регион Испании на побережье Атлантического океана часто считают недооцененным туристическим направлением с потрясающими пейзажами, великолепными морскими курортами, богатой архитектурой и оживленной ночной жизнью.

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Дженнифер, мать троих детей из Великобритании, рассказала о кардинальных изменениях в своей жизни после переезда в испанскую Галисию. Женщина, которая имеет собственный бизнес и свободно говорит на испанском, решилась релоцироваться и теперь делится своим опытом в социальных сетях.

По словам Дженнифер, стоимость жизни в Испании значительно ниже, чем у нее на родине. Женщина ежемесячно платит лишь 377 фунтов стерлингов (около 20 тыс. грн) за жилье недалеко от пляжа. Для сравнения, средняя арендная плата в Великобритании достигает 1301 фунта (70 тыс. грн). Коммунальные услуги также существенно дешевле: максимум 58 фунтов за электроэнергию (3,1 тыс. грн), 20 фунтов за воду (1,1 тыс. грн) и 33,50 фунтов (1,8 тыс. грн) за Wi-Fi на семью из пяти человек.

Условия для детей

"В Галисии нет спешки в школе, все расслаблено. Учителя приветствуют детей утром объятиями и поцелуями. Учебный день длится с 9:30 до 14:30. Ученики получают трехразовое здоровое питание", — делится впечатлениями Дженнифер.

Британка отмечает и другие преимущества Испании. Например, благодаря теплому климату (летом температура достигает 32°C) можно гулять с детьми в парке в 8 часов вечера. Кроме того, рядом с детскими площадками есть бары. "Вы можете наслаждаться напитком, пока ваши дети безопасно играют", — добавляет мать.

Преимущества Галисии

Северо-западный регион Испании на побережье Атлантического океана часто считают недооцененным туристическим направлением. Это автономная область с потрясающими пейзажами, великолепными морскими курортами, богатой архитектурой и оживлённой ночной жизнью. Даже в пиковые летние месяцы здесь меньше отдыхающих по сравнению с другими популярными регионами страны.

Пляж в Испании Фото: Unplash

Несмотря на многочисленные преимущества, Дженнифер признается, что пережила определенный "культурный шок". В частности, ее удивили местные привычки в отношении питания. "Меня пригласили к друзьям на ужин, а есть не подавали до 10 вечера", — смеется она.

Наслаждение новой жизнью

Видео Дженнифер в TikTok быстро собрало более 151 тысячи просмотров и девять тысяч лайков. Пользователи сети были поражены качеством жизни британки в Испании. "Я смотрю, что там все дешевле", — написал один из участников обсуждения.

Сама женщина утверждает, что ее родина "перестала быть безопасной средой для воспитания детей". Теперь она активно развивает собственный бизнес, приобрела землю для выращивания и продажи свежих продуктов и наслаждается новой, более спокойной жизнью.

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