Секрети довгожителів Землі: біолог розповів завдяки чому можна продовжити життя

Довге і здорове життя є кінцевою метою мільйонів людей у всьому світі, які практикують найрізноманітніші методи його досягнення. Однак учені вважають, що люди, які вже живуть, і звірі-довгожителі можуть розкрити секрети свого значного віку.

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Від найдовгоживучішого павука-трупоїда в Австралії до стародавньої гренландської акули в Арктиці — природа демонструє незвичайні риси довголіття. Тривала тривалість життя цих істот часто пояснюється їхнім неквапливим способом життя, постійним середовищем існування і незмінним розпорядком дня. І йдеться тут не про пару років дотримання такого режиму, а про десятиліття і навіть століття. Однак деякі їхні особливості властиві й людям, що може бути ключем до довголіття, пише Forbes.

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Один австралійський павук-трупоїд прожив 43 роки в межах однієї нори, харчуючись скромною дієтою з дрібних комах. Гренландська акула, найдовгоживучіша хребетна, що живе близько 500 років, мешкає в прохолодних глибинах Північної Атлантики і Північного Льодовитого океану, де повільний обмін речовин і цілеспрямоване полювання дають змогу економити енергію, пояснює біолог Скотт Треверс.

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Проводячи паралелі між цими істотами і людським довголіттям, Ден Бюттнер і Сем Скемп провели дослідження "блакитних зон", які дають уявлення про спосіб життя столітніх людей. Це регіони з надзвичайно високим числом людей, які дожили до 100 і більше років, зокрема Окінава, Японія, і Сардинія, Італія. Спільними для цих груп населення є рослинна дієта, щоденна фізична активність, включена в розпорядок дня, і міцні громадські зв'язки.

Також Треверс нагадує, що збільшенню тривалості життя сприяють такі практики, як зниження стресу, почуття мети і релігійна діяльність. Історичні записи, як-от історія Жанни Кальман, найдовгоживучої у світі людини, яка прожила 122 роки, свідчать про важливість значення особистого розпорядку в досягненні довголіття. Кальман вела просте, але активне життя, щодня займаючись легкими фізичними вправами, дотримуючись дієти і роблячи собі невеликі поблажки, такі як шоколад і портвейн. Незважаючи на свої нетрадиційні звички, як-от паління, вона практикувала і регулярність, і поміркованість.

Аналогічним чином, Вайолет Браун з Ямайки пояснювала свої 117 років дієтою, багатою на білки, і відмовою від оброблених продуктів, а Джордж Джонсон, американець, який дожив до 112 років, навпаки, кинув виклик загальноприйнятим дієтичним рекомендаціям, надаючи перевагу сосискам і вафлям. Крім біології та звичок, культурні традиції дають додаткові знання. Наприклад, концепція "ікігай" в Японії відображає цілеспрямоване й осмислене життя, що сприяє душевному благополуччю — ключовому фактору здоров'я населення "блакитної зони", пояснює Треверс.

Дослідження показують, що середовище, яке сприяє мобільності, соціальній взаємодії та обмеженому впливу забруднюючих речовин, також сприяє збільшенню шансів прожити довге життя. Скорочення споживання калорій, але без недоїдання, також може сповільнити старіння і збільшити тривалість життя у найрізноманітніших організмів — від дріжджів до приматів, з'ясували вчені. Подібні практики, схожі зі стриманими дієтами столітніх людей і тварин-довгожителів, підкреслюють універсальне значення поміркованості в науці та нашому здоров'ї.

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