Вороги молодості: 5 звичок, через які ви виглядаєте старшими за свій вік

Багато хто хоче виглядати молодим, і в цьому мають допомогти різні креми та тренування. Але часто саме шкідливі прості звички в повсякденному житті змушують вас виглядати старшими, ніж ви є насправді

Генетика відіграє вирішальну роль у тому, як швидко старіє наша шкіра, але, крім цього, ми й самі можемо впливати на свій зовнішній вигляд. Адже важливу роль відіграє спосіб життя і наші повсякденні звички. Про 5 звичок, які змушують вас виглядати старшими, ніж ви є, пише Fit ForFun.

Куріння

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Нікотин, що міститься в цигарках, прискорює природний процес старіння шкіри, внаслідок чого з'являються зморшки та пошкоджується шкіра. Під час куріння кровоносні судини в зовнішніх шарах шкіри скорочуються, що призводить до зміни кровотоку. Крім того, зуби і нігті можуть пошкоджуватися при частому курінні і через дим набувають жовтуватого відтінку. Погодьтеся, не найкраща ознака молодості. Це має бути достатньою підставою для того, щоб тримати руки подалі від сигарет.

Нестача сну

Доросла людина повинна спати від 7 до 8 годин на добу для відновлення. Тим, хто регулярно менше спить, як правило, бракує концентрації та втоми — і це видно. Під час сну клітини шкіри регенеруються, пошкоджена шкіра відновлюється. Якщо спостерігається постійна нестача сну, цей процес порушується і зморшки розвиваються швидше.

Мало спорту

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Ті, хто регулярно займається спортом, зміцнюють кістки, м'язи і серце. Але чи знаєте ви, що активний спосіб життя також корисний для вашої шкіри? Велика кількість вправ підтримує кровообіг, так що все тіло, включно з нервами, забезпечується киснем. Водночас продукти життєдіяльності можуть видалятися зі шкіри. Крім того, фізичні вправи роблять шкіру більш пружною і підтягнутою, що сприяє більш молодому вигляду.

Хронічний стрес

Якщо ви постійно перебуваєте в стані стресу, то наслідки незабаром можете побачити і на обличчі. Тому що стрес призводить до порушення сну — темні кола і опухлі очі вранці тоді неминучі. Крім того, стрес збільшує вироблення гормону кортизолу, який також виводить з рівноваги інші гормони. Результатом можуть бути плями на шкірі або навіть прищі. Крім того, змінюється кількість так званих хороших і поганих бактерій у кишечнику, що сприяє розвитку шкірних висипань.

Неправильне харчування

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Вживайте фастфуд, алкоголь, напівфабрикати та безалкогольні напої лише в помірних кількостях або ж взагалі виключіть їх із раціону. Ці продукти зазвичай містять багато жиру та цукру, сприяють утворенню зморщок і швидко старять шкіру. Велика кількість фруктів та овочів має зворотний ефект, тож краще віддавайте перевагу їм.

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