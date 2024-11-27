Як повернути молодість: 5 суперпродуктів, що підвищують рівень колагену

Якщо ви хочете прожити 100 років і зберегти підтягнуту і пружну шкіру до глибокої старості, то ключ до успіху не в дорогій сироватці, а в збалансованому харчуванні. Дізнайтеся про продукти, які допоможуть підтягнути обвислу шкіру.

Один з найкращих способів бути впевненою, що ваш раціон наповнений поживними продуктами, які покращують ваше здоров'я і захищають шкіру, — це вибирати продукти, що підвищують рівень колагену. Саме вони борються із запаленням і допомагають підтягнути в'ялу шкіру. Ви можете бути здивовані, дізнавшись, наскільки смачними можуть бути деякі з найкорисніших для вас продуктів і як легко ви можете включити їх у різні рецепти. Ці п'ять продуктів є одними з найкращих, коли йдеться про збільшення вироблення колагену і про те, щоб ви мали найкращий вигляд і почувалися якнайкраще, пише She Finds.

Риба

Жирна риба, включно з лососем, фореллю і сардинами, містить омега-3 жирні кислоти, які чудово підходять для боротьби із запаленням в організмі. Вони багаті на білок і амінокислоти, а також на вітаміни, що допомагають створювати новий, здоровий колаген: вітаміни А і D. За можливості вибирайте рибу, виловлену в дикій природі.

Горіхи

Наступного разу, коли ви захочете перекусити, вибирайте горіхи, наприклад, волоські горіхи, мигдаль і бразильські горіхи, які містять безліч вітамінів і поживних речовин, що підтримують вироблення колагену. У них ви знайдете цинк, амінокислоти, селен і омега-3 жирні кислоти. Кеш'ю також містить невелику кількість вітаміну С, який є найважливішим вітаміном для колагену.

Цитрусові

Фото: Freepik

Вітамін С ви знайдете в достатку в цитрусових: апельсинах, лимонах, лаймах, грейфрутах, мандаринах. Вітамін С безпосередньо пов'язаний із синтезом колагену, і ці фрукти також містять антиоксиданти, що борються з вільними радикалами, які ушкоджують клітини, щоб ваша шкіра мала здоровий вигляд. Це також фантастичні фрукти, які можна вживати для підвищення рівня зволоження шкіри.

Авокадо

Авокадо сповнене мононенасичених жирів, які називаються олеїновою кислотою або омега-9 жирними кислотами, важливими для виробництва колагену і гідратації. Омега-9 також допомагають боротися із запаленням в організмі, що допомагає приборкати шкірні захворювання, як-от псоріаз, екзема та акне. Авокадо також містить вітамін С для синтезу колагену, а ще мідь і цинк, які також важливі для виробництва колагену.

Листова зелень

Фото: Freepik

Листова зелень, як-от капуста, шпинат і листова капуста, багата на вітамін С і містить фолієву кислоту для відновлення й омолодження тканин шкіри. Листова зелень також є чудовим джерелом магнію, антиоксидантів і заліза для підтримки колагену. Якщо ви не відчуваєте, що отримуєте їх у достатній кількості під час вечері, спробуйте додати зелень у смузі або омлет на сніданок.

Нагадаємо, 5 найгірших продуктів, що руйнують колаген.

Раніше Фокус писав про те, які продукти допоможуть організму виробляти колаген.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця