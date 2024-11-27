Как вернуть молодость: 5 суперпродуктов, повышающих уровень коллагена

Если вы хотите прожить 100 лет и сохранить подтянутую и упругую кожу до глубокой старости, то ключ к успеху не в дорогой сыворотке, а в сбалансированном питании. Узнайте о продуктах, которые помогут подтянуть обвисшую кожу.

Один из лучших способов быть уверенной, что ваш рацион наполнен питательными продуктами, которые улучшают ваше здоровье и защищают кожу, — это выбирать продукты, повышающие уровень коллагена. Именно они борются с воспалением и помогают подтянуть дряблую кожу. Вы можете быть удивлены, узнав, насколько вкусными могут быть некоторые из самых полезных для вас продуктов и как легко вы можете включить их в различные рецепты. Эти пять продуктов являются одними из лучших, когда речь идет об увеличении выработки коллагена и о том, чтобы вы выглядели и чувствовали себя наилучшим образом, пишет She Finds.

Рыба

Жирная рыба, включая лосось, форель и сардины содержит омега-3 жирные кислоты, которые отлично подходят для борьбы с воспалением в организме. Они богаты белком и аминокислотами, а также витаминами, помогающими создавать новый, здоровый коллаген: витамины А и D. По возможности выбирайте рыбу, выловленную в дикой природе.

Орехи

В следующий раз, когда вы захотите перекусить, выбирайте орехи, например, грецкие орехи, миндаль и бразильские орехи, которые содержат множество витаминов и питательных веществ, поддерживающих выработку коллагена. В них вы найдете цинк, аминокислоты, селен и омега-3 жирные кислоты. Кешью также содержит небольшое количество витамина С, который является важнейшим витамином для коллагена.

Цитрусовые

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Витамин С вы найдете его в изобилии в цитрусовых: апельсинах, лимонах, лаймах, грейфрутах, мандаринах. Витамин С напрямую связан с синтезом коллагена, и эти фрукты также содержат антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами, повреждающими клетки, чтобы ваша кожа выглядела здоровой. Это также фантастические фрукты, которые можно употреблять для повышения уровня увлажнения кожи.

Авокадо

Авокадо полон мононенасыщенных жиров, называемых олеиновой кислотой или омега-9 жирными кислотами, которые важны для производства коллагена и гидратации. Омега-9 также помогают бороться с воспалением в организме, что помогает обуздать кожные заболевания, такие как псориаз, экзема и акне. Авокадо также содержит витамин С для синтеза коллагена, а еще медь и цинк, которые также важны для производства коллагена.

Листовая зелень

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Листовая зелень, такая как капуста, шпинат и листовая капуста, богата витамином С и содержит фолиевую кислоту для восстановления и омоложения тканей кожи. Листовая зелень также является отличным источником магния, антиоксидантов и железа для поддержки коллагена. Если вы не чувствуете, что получаете их в достаточном количестве во время ужина, попробуйте добавить зелень в смузи или омлет на завтрак.

Напомним, 5 худших продуктов, разрушающих коллаген.

Ранее Фокус писал о том, какие продукты помогут организму вырабатывать коллаген.

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