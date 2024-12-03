Враги молодости: 5 привычек, из-за которых вы выглядите старше своего возраста

Многие хотят выглядеть молодыми и в этом должны помочь различные кремы и тренировки. Но часто именно вредные простые привычки в повседневной жизни заставляют вас выглядеть старше, чем вы есть на самом деле

Генетика играет решающую роль в том, как быстро стареет наша кожа, но помимо этого мы и сами можем влиять на свой внешний вид. Так как немаловажную роль играет образ жизни и наши повседневные привычки. О 5 привычках, которые заставляют вас выглядеть старше, чем вы есть, пишет Fit ForFun.

Курение

Фото: Unsplash

Никотин, содержащийся в сигаретах, ускоряет естественный процесс старения кожи, в результате чего появляются морщины и повреждается кожа. При курении кровеносные сосуды во внешних слоях кожи сокращаются, что приводит к изменению кровотока. Кроме того, зубы и ногти могут повреждаться при частом курении и из-за дыма приобретают желтоватый оттенок. Согласитесь, не самый лучший признак молодости. Это должно быть достаточным основанием для того, чтобы держать руки подальше от сигарет.

Недостаток сна

Взрослый человек должен спать от 7 до 8 часов в сутки для восстановления. Тем, кто регулярно меньше спит, как правило, не хватает концентрации и усталости – и это видно. Во время сна клетки кожи регенерируются, поврежденная кожа восстанавливается. Если наблюдается постоянный недостаток сна, этот процесс нарушается и морщины развиваются быстрее.

Мало спорта

Фото: Freepik

Те, кто регулярно занимается спортом, укрепляют кости, мышцы и сердце. Но знаете ли вы, что активный образ жизни также полезен для вашей кожи? Большое количество упражнений поддерживает кровообращение, так что все тело, включая нервы, снабжается кислородом. В то же время продукты жизнедеятельности могут удаляться с кожи. Кроме того, физические упражнения делают кожу более упругой и подтянутой, что способствует более молодому виду.

Хронический стресс

Если вы постоянно находитесь в состоянии стресса, то последствия вскоре можете увидеть и на лице. Потому что стресс приводит к нарушению сна – темные круги и опухшие глаза по утрам тогда неизбежны. Кроме того, стресс увеличивает выработку гормона кортизола, который также выводит из равновесия другие гормоны. Результатом могут быть пятна на коже или даже прыщи. Кроме того, изменяется количество так называемых хороших и плохих бактерий в кишечнике, что способствует развитию кожных высыпаний.

Неправильное питание

Фото: Freepik

Употребляйте фастфуд, алкоголь, полуфабрикаты и безалкогольные напитки только в умеренных количествах или вообще исключите их из рациона. Эти продукты обычно содержат много жира и сахара, способствуют образованию морщин и быстро старят кожу Большое количество фруктов и овощей имеет обратный эффект, поэтому лучше отдавайте предпочтение им.

Напомним, 5 суперпродуктов, повышающих уровень коллагена.

Ранее Фокус писал о том, как замедлить процесс старения после 40 лет:

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту