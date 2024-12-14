Слідами старіючого мозку: вчені виявили новий спосіб визначити вік органу

Визначення біологічного віку мозку є ключовим моментом у профілактиці та лікуванні багатьох небезпечних і важких його захворювань. Нещодавно вчені з'ясували, що замість складних процесів отримання даних про його стан вони можуть використовувати нашу кров.

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Нове дослідження дало змогу вченим виявити різні фази старіння мозку та визначити ключові білки в крові, які відзначають ці стадії. Проаналізувавши дані візуалізації мозку приблизно 11 000 дорослих середнього та старшого віку та співвіднісши їх із профілями білків крові приблизно половини учасників, дослідники використали штучний інтелект для розрахунку "біологічного віку мозку" та розробки методу його передбачення за нашою кров'ю, пише Singularity Hub.

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Показник з використанням ШІ вийшов за рамки хронологічного віку, даючи змогу зрозуміти функціональний стан мозку в міру його старіння. Під час дослідження, опублікованого в журналі Nature Aging, було виявлено 13 білків крові, істотно пов'язаних із процесом старіння. Вісім із них були пов'язані з прискореним старінням мозку, а п'ять — з уповільненням цього процесу. Ці білки впливають на боротьбу із запаленням і формування нейронних зв'язків — процеси, критично важливі для здоров'я мозку.

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У віці 57, 70 і 78 років в учасників дослідження було виявлено три різні "підписи старіння", кожен з яких вказує на унікальні біологічні зміни. Так, наприклад, білки, пов'язані з метаболізмом нейронів, показали зрушення в 57 років, тоді як білки, пов'язані із запаленням, домінували в 78 років, що свідчить про еволюцію мозку протягом десятиліть, вважають автори.

Ці результати дали їм змогу припустити, що білкові маркери крові можуть одного дня стати неінвазивним інструментом для моніторингу здоров'я мозку та виявлення ранніх ознак вікових захворювань, таких як хвороба Альцгеймера та інсульт. Автори дослідження підкреслюють важливість втручання у віці близько 70 років, оскільки в цей період відбуваються швидкі зміни в білках, пов'язаних саме зі зв'язністю мозку та запаленням. Однак вони попереджають, що необхідні додаткові дослідження, особливо в різних популяціях і на тваринних моделях, щоб затвердити ці білки як надійні біомаркери.

Можливість за допомогою простого аналізу крові діагностувати старіння мозку або передбачати схильність до неврологічних захворювань може здійснити революцію в охороні здоров'я, вважають науковці. Це узгоджується з ширшими науковими зусиллями з розроблення "годинника старіння", який вимірює біологічне старіння в різних тканинах і системах.

На відміну від наявних методів визначення віку мозку, отриманих за допомогою візуалізації, цей метод пропонує більш доступний підхід, використовуючи рідку частину крові — плазму. Він також підкреслює мінливість когнітивного старіння, коли люди однакового віку демонструють помітно різні профілі здоров'я мозку. Наприклад, одні зберігають гостроту когнітивних здібностей до 80 років, а в інших спостерігається значний спад. Дослідники пояснюють таку розбіжність складною взаємодією генетики, способу життя і чинників довкілля, багато з яких ще не до кінця вивчені.

У всьому світі, у міру старіння населення, очікується різке зростання попиту на інструменти, що дають змогу прогнозувати нейроускладнення і спостерігати за здоров'ям мозку. До 2050 року понад 1,5 мільярда людей перебуватимуть у віці 65 років і старше, що підкреслює актуальність подібних розробок. Якщо ці дослідження отримають практичне застосування, вони можуть стати провісниками нової ери в профілактичній неврології, знизивши тяжкість когнітивних розладів і поліпшивши якість життя мільйонів людей.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.