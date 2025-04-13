100-річна жінка розповіла, що вона їсть на початку дня для міцного здоров'я (фото)

Мешканка США шотландського походження Маргарет Кемерон, яка відсвяткувала в січні свій 100-річний ювілей, розповіла, які звички допомогли їй дожити до такого солідного віку

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Історію життя довгожительки опублікувало видання The Mirror.

Маргарет народилася 1925 року в Глазго (Шотландія), у багатодітній родині з п'ятьма сестрами.

Пізніше Маргарет переїхала до США, вийшла заміж і виховала п'ятьох дітей. На пенсію вона вийшла у 58 років, але на спочинок не пішла — вже за два роки записалася в танцювальний клуб. Відтоді протягом тридцяти років вона щотижня приходила на заняття, займалася танцями та брала участь у житті клубу в ролі реєстратора і члена комітету. Танці стали її справжньою пристрастю і способом підтримувати форму, спілкуватися з людьми та отримувати задоволення від життя.

Маргарет впевнена, що фізична активність, позитивний настрій і міцні сімейні зв'язки — головні стовпи довголіття. Вона, як і раніше, із задоволенням ходить із близькими на пантоміми, мюзикли та в кіно. Британка ніколи не відмовляється від веселих заходів, з легкістю сміється і охоче пробує нове.

Маргарет Кемерон відсвяткувала в січні свій 100-річний ювілей Фото: SWNS

Ще у британки є ранковий ритуал, якому вона не зраджує вже багато років

"Я все ще молода. Кожен ранок я починаю з танцю і тарілки вівсянки. Це заряджає мене енергією і радістю на весь день", — каже вона.

Молоді Маргарет дала лаконічну, але мудру пораду: "Не беріть на себе борги!" — і додала, що фінансова стабільність і відсутність стресу теж відіграють важливу роль у довголітті.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдер припустився помилки в прагненні "жити вічно". Біохакер Браян Джонсон, відомий своїми спробами зупинити старіння за допомогою передових технологій, визнав, що прийом одного медичного препарату призвів до серйозних побічних ефектів.

Також стало відомо, що 106-річна жінка поскаржилася, що її вік не розпізнають в аеропортах. Кретора Біггерстафф із Г'юстона звернулася до Міністерства внутрішньої безпеки США та до керівництва великих авіакомпаній після того, як, за її словами, зіткнулася з повторюваними проблемами під час проходження контролю безпеки.