100-летняя женщина рассказала, что она ест в начале дня для крепкого здоровья (фото)

Жительница США шотландского происхождения Маргарет Кэмерон, отпраздновавшая в январе свой 100-летний юбилей, рассказала, какие привычки помогли ей дожить до такого солидного возраста

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Историю жизни долгожительницы опубликовало издание The Mirror.

Маргарет родилась в 1925 году в Глазго (Шотландия), в многодетной семье с пятью сестрами.

Позже Маргарет переехала в США, вышла замуж и воспитала пятерых детей. На пенсию она вышла в 58 лет, но на покой не ушла — уже через два года записалась в танцевальный клуб. С тех пор в течение тридцати лет она каждую неделю приходила на занятия, занималась танцами и участвовала в жизни клуба в роли регистратора и члена комитета. Танцы стали ее настоящей страстью и способом поддерживать форму, общаться с людьми и получать удовольствие от жизни.

Маргарет уверена, что физическая активность, позитивный настрой и крепкие семейные связи — главные столпы долголетия. Она по-прежнему с удовольствием ходит с близкими на пантомимы, мюзиклы и в кино. Британка никогда не отказывается от веселых мероприятий, с легкостью смеется и охотно пробует новое.

Маргарет Кэмерон отпраздновала в январе свой 100-летний юбилей Фото: SWNS

Еще у британки есть утренний ритуал, которому она не изменяет уже много лет

"Я все еще молода. Каждое утро я начинаю с танца и тарелки овсянки. Это заряжает меня энергией и радостью на весь день", — говорит она.

Молодежи Маргарет дала лаконичный, но мудрый совет: "Не берите на себя долги!" — и добавила, что финансовая стабильность и отсутствие стресса тоже играют важную роль в долголетии.

Ранее Фокус сообщал, что миллиардер допустил ошибку в стремлении "жить вечно". Биохакер Брайан Джонсон, известный своими попытками остановить старение с помощью передовых технологий, признал, что прием одного медицинского препарата привел к серьезным побочным эффектам.

Также стало известно, что 106-летняя женщина пожаловалась, что ее возраст не распознают в аэропортах. Кретора Биггерстафф из Хьюстона обратилась в Министерство внутренней безопасности США и к руководству крупных авиакомпаний после того, как, по ее словам, столкнулась с повторяющимися проблемами при прохождении контроля безопасности.