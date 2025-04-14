Секрети неоассирійських дошок для письма: що приховували артефакти VII століття до н. е. (фото)

Аналізуючи дошки для письма зі стародавнього ассирійського міста Німруд, вчені дізналися про те, як виготовлялися і використовувалися ранні письмові матеріали. Знайдені в Іраку і датовані VII століттям до н. е., ці дощечки демонструють найдавніше відоме використання воску в клинописі.

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Про це пише Arkeonews.

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Дошки виявили під час розкопок у середині XX століття. За словами експертів, таких як доктор Х. Дж. Плендерлейт, який досліджував їх у 1950-х роках, суміш, що використовувалася, містила близько 25% аурипігменту, пігменту на основі миш’яку.

Дошки збереглися завдяки випадковості: їх викинули в колодязь під час пограбування Німруда в 612 році до н. е. що зберегло деревину від гниття.

Разом з ними було знайдено 16 зразків зі слонової кістки, значно більших за звичайні дошки для письма, що дає рідкісний погляд на ассирійське діловодство.

Під час нещодавніх досліджень, проведених командою Британського музею, вчені використовували передові методи, такі як інфрачервону спектроскопію з перетворенням Фур’є (FTIR) та газову хроматографію в поєднанні з квадрупольною часопролітною мас-спектрометрією (GC-QToF-MS), щоб підтвердити попередні висновки і надати більш точні дані.

Використовуючи сучасні інструменти для перегляду старих відкриттів, дослідники отримують чіткіше уявлення про те, як записували та обмінювалися знаннями тисячі років тому Фото: The Trustees of the British Museum

Ці тести не виявили жодних органічних домішок у воску, що свідчить про те, що він був підсилений виключно мінеральними пігментами. Також було виявлено сліди сажі, що свідчить про те, що використання сажі для затемнення поверхонь для письма, ймовірно, почалося раніше, ніж вважалося раніше.

Це могло вплинути на пізніші середземноморські практики, особливо серед греків і римлян, які використовували подібні матеріали для письма. Ідентифікація деревини волоського горіха, який росте в Південно-Західній Азії, вказує на місцеві джерела матеріалів для давніх писарів.

Нове дослідження пропонує більше, ніж просто хімічний аналіз — воно робить внесок в історичне розуміння того, як розвивалося письмо в Месопотамії та за її межами. Використовуючи сучасні інструменти для перегляду старих відкриттів, дослідники отримують чіткіше уявлення про те, як записували та обмінювалися знаннями тисячі років тому.

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Це дослідження висвітлює, як сучасна наука може вдосконалити наші інтерпретації минулого. Воно демонструє, як інновації в технології письма розвивалися з часом і в різних культурах, посилюючи цінність безперервного вивчення для збереження та інтерпретації історії людства.

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