Найкорисніші сорти чаю: експертка перерахувала оздоровлювальні напої

Хоча багато хто з нас вважає чай доволі буденним популярним напоєм, його різноманітні сорти можуть не лише урізноманітнити його смакові властивості, а й допомогти нам впоратися з хворобами.

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Нещодавній сплеск інтересу до здорового способу життя висвітлив потенційні корисні властивості різноманітних чаїв. Згідно з останніми дискусіями та дослідженнями, ці напої не просто допомагають почуватися комфортно, а й можуть значно поліпшити спосіб життя — від підвищення енергії та поліпшення травлення до поліпшення сну та здоров'я шкіри. Експертка надала детальний огляд конкретних сортів чаю та їхніх переваг, а також аргументи на користь того, чому їх варто додати до свого щоденного раціону, пише Daily Mail.

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Експертка в галузі здорового способу життя, звернула увагу на непримітний повсякденний напій — чай. Аманда Роккіо, у якої понад 1,5 мільйона підписників в Instagram, ділиться своїми ідеями про те, як поліпшити різні аспекти життя, від сну до здоров'я шкіри, за допомогою простого чаювання. В її рекомендації входить безліч сортів чаю, кожен з яких має унікальні переваги.

Перший у списку — зелений чай, відомий своїм енергетичним кофеїном і розслаблювальним L-теаніном, а також потужним набором антиоксидантів, званих катехінами. Регулярне вживання зеленого чаю пов'язане з поліпшенням когнітивних функцій і метаболізму, що потенційно сприяє зниженню ваги. Він навіть здатний знизити ризик розвитку деяких видів раку.

Далі слідує м'ятний чай з м'ятно-свіжим підходом до здоров'я, який, як стверджується, допомагає травленню і полегшує стан людей, які страждають на синдром подразненого кишечника (СПК). Його користь поширюється на розслаблення м'язів, полегшення мігрені та навіть освіження дихання. Для тих, хто прагне краще спати і розслаблятися, рекомендується ромашковий чай. Завдяки антиоксиданту апігеніну він сприяє поліпшенню якості сну і зниженню ризику розвитку низки захворювань.

Імбирний чай посідає провідне місце завдяки своїй здатності пригнічувати нудоту і зменшувати запалення. Такі сполуки, як гінгероли і шогаоли, надають імбиру терапевтичних властивостей, а його ефективність у боротьбі із захитуванням і післяопераційною нудотою вища, ніж у стандартних ліків. Крім того, імбир відомий як засіб для полегшення болю і контролю ваги.

Нарешті, чай з гібіскуса з його яскравим відтінком і ароматом відомий як засіб для підтримки краси і здоров'я шкіри. Завдяки багатому вмісту антиоксидантів регулярне вживання чаю може призвести до зниження рівня холестерину і жиру в черевній порожнині.

Ці чаї, згідно з твердженнями Аманди, не тільки тішать смакові рецептори, а й сприяють поліпшенню нашого здоров'я, незалежно від того, в гарячому чи холодному вигляді їх вживають. Її рекомендації знайшли відгук у багатьох, викликавши дискусії та обмін особистими вподобаннями в чайній спільноті. Хоча ці рекомендації виходять від популярної в соціальних мережах людини, вони спираються на різні дослідження і статті, доводячи, що чай — це не просто втішний напій, а корисний для здоров'я союзник у повсякденному житті.

Раніше Фокус писав про потенційну смертельну небезпеку грейпфрутового соку. Дослідники виявили докази того, що фреш із цього тропічного фрукта може виявитися вкрай небезпечним.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.