Чашка кави до спортзалу: вчені вважають, що напій допоможе з інтенсивними тренуваннями

Численні дослідження показали, що споживання кофеїну може підвищити фізичну витривалість під час високоінтенсивних вправ, таких як біг, їзда на велосипеді чи плавання.

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Серія досліджень показала, що вживання кофеїну приблизно за годину до фізичної активності підвищує працездатність — цікаве відкриття напередодні Тель-Авівського марафону в п'ятницю, 24 лютого.

Кофеїн і спортивна витривалість вже багато років йдуть, можна навіть сказати — біжать, рука в руку, пише The Jerusalem Post. Численні дослідження показали, що споживання кофеїну може підвищити фізичну витривалість під час високоінтенсивних вправ, таких як біг, їзда на велосипеді чи плавання.

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Хоча еспресо та чорна кава, як відомо, підвищують працездатність, важливо зазначити, що молочні або солодкі кавові напої, такі як лате та капучино, не сприяють значному споживанню кофеїну.

Щодня у всьому світі випиваються мільярди чашок кави, тому кофеїн, безсумнівно, є найбільш природним засобом, що споживається для підвищення працездатності, на планеті.

Як кофеїн впливає на спортивні результати?

Дослідники вважають, що причина, через яку кава та кофеїн можуть покращити наші спортивні результати, полягає в тому, що кофеїн зв'язується з рецепторами різних речовин у нервовій системі, зокрема, кофеїн пригнічує вироблення аденозину.

Аденозин є органічним з'єднанням, поглинання якого деякими нервовими клітинами уповільнює активність нервових клітин, викликаючи втому. Так, кофеїн може зв'язуватися з тими ж ділянками рецепторів і блокувати аденозин, змушуючи людей відчувати менше болю та втоми.

Дослідження також показали, що кофеїн сприяє відновленню м'язів після фізичних навантажень, тим самим зменшуючи біль у м'язах, який може виникнути внаслідок високоінтенсивних вправ.

Тому наука каже, що випита чашка кави перед тренуванням або перед гонкою дозволить вам бути більш пильними та кмітливими.

Скільки кави треба пити бігунам перед навантаженням?

У рекомендації Міжнародного товариства спортивного харчування стверджується, що на 1 кг маси тіла варто вживати від 3 мг до 6 мг кофеїну. Також можна споживати до 9 мг кофеїну на 1 кг маси тіла, але в разі перевищення цієї кількості кофеїну покращення спортивних результатів не спостерігається.

Коли краще пити каву?

Дослідження показують, що вживання кави за 60 хвилин до забігу або іншого фізичного навантаження є найбільш оптимальним часом для отримання максимальної користі від кофеїну.

Раніше Фокус писав про те, як можна збільшити користь кави. Усього один інгредієнт у невеликій кількості здатний значно посилити протизапальні властивості напою.