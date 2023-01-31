Секретний інгредієнт. Вчені розповіли, який продукт може зробити ранкову каву кориснішою

Усього один інгредієнт у невеликій кількості здатний значно посилити протизапальні властивості напою.

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Багато хто з нас звикли починати свій день з філіжанки міцної ароматної кави, і тепер, схоже, вчені знайшли спосіб посилити протизапальні властивості ранкової філіжанки кави — потрібно лише один додатковий інгредієнт, пише New Atlas.

У нових дослідженнях вчені з Копенгагенського університету зосередилися на вивченні поліфенолів — сімейства органічних сполук, які містяться в багатьох продуктах харчування і, як відомо, мають антиоксидантну дію. Ранні дослідження показали, що поліфеноли здатні зменшити окисний стрес в організмі людини.

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Попри те, що вченим багато відомо про властивості поліфенолів, вони досі не знають багато про те, як ці сполуки взаємодіють з іншими молекулами, які містяться в продуктах харчування.

У своїх дослідженнях вчені зосередилися на вивченні того, як кавова та хлорогенова кислоти (два основних поліфеноли, що містяться в каві) взаємодіють з цистеїном (ключовий білок у молоці).

У першому дослідженні вчені вивчили, як ця комбінація поліфенолів та білків впливає на імунні клітини. Потім дослідники штучно запалили імунні клітини та перевірили, наскільки ефективно ця комбінація здатна запобігти запаленню. За словами провідного автора дослідження Маріанни Ніссен Лунд, результати виявилися вражаючими — збагачені білком поліфеноли виявилися вдвічі ефективнішими у запобіганні запаленню в імунних клітинах порівняно зі звичайними поліфенолами.

Тепер дослідники припускають, що кава з невеликою кількістю молока здатна позитивно впливати на людський організм, а саме пригнічувати запалення у людей.

У другому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб зрозуміти, чи є цей чудодійний зв'язок поліфенолу та білка у каві з молоком. Під час цього експерименту Лунд з колегами з'ясували, що звичайна кава з молоком насправді також генерує нові зв'язані молекули.

Дослідники припускають, що такий зв'язок виникає не тільки в каві з молоком, але і в інших продуктах, таких як м'ясо та овочі або фруктові молочні коктейлі. Однак будуть потрібні подальші дослідження.

На цьому етапі Лунд із колегами вивчили поліфенол-білковий зв'язок лише на клітинах, наступним етапом будуть випробування на тваринах, а потім команда сподівається починати випробування на людях. Паралельно команда працює над пошуком способів підвищення активності поліфенолів в організмі людини за допомогою додавання до них білків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, скільки потрібно пити чашок кави на день, щоб жити довше.