Вчені з'ясували, скільки потрібно пити чашок кави на день, щоб жити довше

Згідно з новим дослідженням, найбільшу користь для організму приносить мелена кава.

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Вчені з Інституту Бейкера, Австралія, представили результати свого нового великого дослідження. Ці результати показують, що вживання помірної кількості чашок кави на день збільшує тривалість життя та знижує ризик серцево-судинних захворювань. При чому це стосується меленої кави, розчинної кави та кави без кофеїну. Але найкраще впливає на здоров'я саме мелена кава, пише SciTechDaily.

Австралійські вчені представили результати 12-річного масштабного дослідження, в якому взяли участь понад 400 тисяч осіб, із них 55% становили жінки та 45% чоловіки.

Майже 80% респондентів вказали, що вони п'ють каву щодня, причому із загальної маси учасників розчинну каву пили 44% людей, мелену каву — 18% і каву без кофеїну — 15%. Майже 20% респондентів зазначили, що вони не п'ють каву загалом.

[ + – ] Майже 80% респондентів вказали, що вони п'ють каву щодня, причому із загальної маси учасників розчинну каву пили 44% людей, мелену каву — 18% і каву без кофеїну — 15%. Майже 20% респондентів зазначили, що вони не п'ють каву взагалі Фото: Каждую ночь наш мозг просыпается сотню раз

У дослідженні взяли участь люди віком від 40 до 69 років, причому деякі з них пили в середньому менш як одну чашку кави на день, інші — від 2 до 3 чашок кави на день, були й такі, що випивали від 4 до 5 чашок ароматного напою щодня.

Ідеальна денна доза кави, щоб жити довше

Під час багаторічних спостережень вчені враховували стан здоров'я респондентів та частоту виникнення серцево-судинних та інших захворювань. Результати дослідження показують, що всі типи кави знижують ризик передчасної смерті та збільшують тривалість життя. Але найкращі результати показали респонденти, які вживали 2-3 чашки кави на день.

Відповідно, вчені вважають, що саме така доза кави щодня може бути корисною для здоров'я та збільшити тривалість життя. Проте, як показують отримані дані, кращого результату можна досягти, вживаючи в таких дозах меленої кави. Хоча розчинна кава та кава без кофеїну також приносять, хоч і меншу, але користь для здоров'я.

[ + – ] Вчені вважають, що 2-3 чашки кави щодня можуть бути корисними для здоров'я та збільшити тривалість життя Фото: ScienceAlert

Краще пити мелену каву

Вживання двох-трьох чашок меленої кави на день допоможе зменшити ймовірність ранньої смерті на 27% та знизити ймовірність появи серцево-судинних захворювань на 20%. Ризик ранньої смерті знижується на 14% у разі вживання 2-3 чашок на день кави без кофеїну і на 11% у разі вживання розчинної кави, йдеться у дослідженні. Що стосується появи серцево-судинних захворювань, то ризик їх появи знижується на 6% для кави без кофеїну та на 9% для розчинної кави.

"Наше дослідження показує, що всі види кави пов'язані з покращенням показників здоров'я та знижують ризики захворювань серця, і до того ж збільшують термін життя. Але саме помірне споживання кави можна розглядати як складову здорового способу життя. 2-3 чашки на день, не більше", — каже Пітер Кістлер з Інституту Бейкера.

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